El 'nuevo' Tributo Metropolitano se cobrará hasta el 31 de julio en una treintena de municipios del área de Barcelona

Una vez ha llegado a los domicilios la carta de pago del Tributo Metropolitano que por primera vez deberán abonar unos 240.000 hogares del área de Barcelona, la duda ciudadana habitual versa sobre cuándo deberá procederse a las cuotas que, de media, estarán entre los 18 y los 22 euros. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), responsable de la gestión del impuesto, ha publicado un calendario fiscal para informar a los contribuyentes. Un grueso de una treintena de municipios tiene asignado el pago del tributo hasta el próximo 31 de julio.

Miles de vecinos de municipios como Sant Cugat del Vallès, Viladecans o Santa Coloma de Gramenet tendrán hasta el último día de julio para abonar el pago, siguiendo las indicaciones de las cartas que han recibido a cargo del AMB. Hay excepciones, como L'Hospitalet de Llobregat, que tendrán hasta el 24 de julio, así como otras localidades, como Badalona, donde el plazo ya se ha agotado.

Carta informativa del AMB sobre el nuevo pago del Tributo Metropolitano. / El Periódico

"El dinero recaudado por este Tributo se destina a financiar servicios público y actuaciones de interés general, como las bonificaciones sociales del transporte público, las políticas de acceso a la vivienda protegida o el mantenimiento de espacios naturales y urbanos", reza el texto del comunicado metropolitano. La administración metropolitana remarca la función social de su impuesto, habitual objeto de críticas de plataformas vecinales de los municipios de la segunda corona metropolitana —Cerdanyola del Vallès, Barberà del Vallès o Molins de Rei, por ejemplo— que, a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), empezaron a pagar el Tributo Metropolitano el año 2019.

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Aunque el Tributo Metropolitano ya se cobraba en el área de Barcelona, estos cobros son 'nuevos' porque esos miles de hogares estaban hasta ahora exentos de pagar el gravamen por localizarse en inmuebles con un valor catastral inferior a 49.213,77 euros y dedicados a primera residencia. Después de que el Tribunal Supremo tumbara esta exención, el beneficio fiscal —vigente el pasado 2025 de manera excepcional— ha desaparecido de la nueva ordenanza fiscal y ya no será aplicable el próximo 2026. La norma fiscal de este 2026 salió adelante a finales del año pasado en el Consejo Metropolitano del AMB con el único voto favorable del PSC y la abstención del resto de fuerzas políticas que integran el gobierno metropolitano: Junts, ERC y Comuns.