Atracción monumental
La noria más alta de España cambia de ubicación en Barcelona y ofrece nuevas vistas del Mediterráneo
La Noria Monumental se traslada y abre este lunes en la plaza de la Rosa dels Vents con vistas al Mediterráneo
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La noria más alta de España, la Noria Monumental de Atracciones Buendía, cambia de ubicación dentro del litoral barcelonés. Hasta ahora era habitual verla instalada en el Port Vell durante la feria de Navidad. A partir de este lunes 8 de junio, pasa a situarse en la plaza de la Rosa dels Vents, junto al hotel Vela.
Con unos 61 metros de altura aproximada, esta atracción itinerante es la noria más alta del país y recorre distintas ciudades como Palma de Mallorca, Valencia, Girona o Barcelona, donde ya es un elemento conocido.
La propia empresa Atracciones Buendía ha anunciado la nueva ubicación en sus redes sociales, destacando las "vistas espectaculares al Mediterráneo" desde este nuevo punto del frente marítimo de la capital catalana.
La instalación abre este lunes y estrena así un enclave muy cercano al anterior, manteniéndose en primera línea de mar, pero con una panorámica distinta del litoral barcelonés.
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