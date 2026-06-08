El metro de Barcelona cerrará únicamente la estación de Sagrada Família este miércoles por la visita del papa León XIV

El metro de Barcelona sufrirá importantes afectaciones el próximo miércoles 10 de junio con motivo de la visita del papa León XIV a la capital catalana. La estación de Sagrada Família permanecerá cerrada durante todo el día, por lo que los trenes de las líneas L2 y L5 pasarán sin detenerse. Esta medida forma parte del dispositivo especial de movilidad y seguridad diseñado para la visita del pontífice, presentada este jueves en el ayuntamiento.

Ese día, el 10 de junio, el papa oficiará una misa solemne en la basílica y procederá a la bendición e inauguración de la torre de Jesucristo, la más alta del templo, con una altura de 172,5 metros. La fecha tiene además un fuerte componente simbólico, ya que coincide con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

Además, en la estación de Verdaguer (L4), debido a las obras en el intercambiador y a la gestión prevista de los flujos de pasajeros, durante las horas punta de la tarde solo se permitirá la salida de usuarios, quedando restringido el acceso. Asimismo, la

Refuerzo del transporte

Para garantizar la movilidad y minimizar el impacto en la ciudad, TMB incrementará el servicio de metro hasta en un 65% en determinadas líneas y franjas horarias, reforzará la presencia de personal en estaciones con más afluencia y movilizará a 150 trabajadores adicionales. Según la presidenta de TMB, Laia Bonet, el objetivo es asegurar una visita “segura, ordenada y compatible con el funcionamiento diario de Barcelona”.

El 9 de junio, coincidiendo con el acto del Papa en el Estadio Olímpico de Montjuïc, se añadirán cuatro trenes en la L1, dos en la L3 y dos en la L5, lo que supondrá incrementos entre el 50% y el 30% en la L1 y la L3, especialmente hacia las 21:30 horas, cuando finalice el evento. También se desplegará un operativo especial en 26 estaciones con más personal para gestionar los flujos de pasajeros.

Buses lanzadora y desviaciones

Un servicio de autobuses lanzadera entre Plaza de España y el Estadi Olímpic facilitará el acceso a Montjuïc con nueve autobuses articulados, mientras que el funicular aumentará su frecuencia hasta pasar cada cuatro minutos durante la tarde. Varias líneas de autobús sufrirán desvíos o limitaciones —entre ellas las líneas 13, 55, 125 y 150, además de la ruta sur del Bus Turístic—, aunque las líneas X3 y 23 mantendrán su recorrido habitual si la afluencia lo permite, indicaTMB. También habrá restricciones al tráfico privado para subir a Montjuïc y la estación de Liceu permanecerá abierta, aunque preparada para cierres puntuales en caso de aglomeraciones.

El 10 de junio, día central de los actos en la Sagrada Familia, el refuerzo será todavía mayor y afectará a toda la red. El servicio de metro aumentará alrededor de un 23% durante la tarde, con incrementos que podrán alcanzar casi el 65% en la L2, y entre el 50% y el 30% en la L4, la L3 y la L5. El dispositivo especial de trabajadores adicionales se desplegará en 32 estaciones.

15 líneas de bus afectadas

La red de autobuses también sufrirá importantes alteraciones en el entorno de la Sagrada Familia y el Eixample, con desvíos y modificaciones en hasta 15 líneas. Se encuentran entre ellas las líneas H8, H10, D50, 19, 33, 34, 39, 47 y el Bus Turístic. Asimismo, calles como Provença, Marina, Sicília y Nàpols quedarán temporalmente sin servicio de autobús.