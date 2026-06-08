Marian Muro, directora de Apartur: "¿Dónde se alojarían los visitantes en otra visita del Papa sin apartamentos turísticos?"

"¿Dónde se alojarían los viajeros en otra visita de un Papa a Barcelona sin pisos turísticos?", la pregunta la ha lanzado al auditorio Marian Muro, directora general de la Asociación de apartamentos turísticos de Barcelona (Apartur), durante el Afterwork de EL PERIÓDICO que ha protagonizado este lunes en Casa Cupra. La experta ha puesto un ejemplo de máxima actualidad de lo que significaría que la capital catalana perdiese el 40% de su capacidad de alojamiento, en caso de ser eliminadas las actuales 10.000 licencias de actividad en 2028, como pretende el Ayuntamiento de Barcelona. Ha desgranado las cifras del sector y rebatido la "política" de prohibición, abogando por una mejor "gestión".

Muro es una profunda conocedora de todos los flancos del ámbito turístico, al haber ocupado cargos dispares tanto en administraciones públicas como empresas privadas. Anteriormente fue directora general de Turismo de Catalunya y de Turismo de Barcelona; bajo el primer cargo impulsó la primera regulación en España de las viviendas turísticas y la implantación del impuesto turístico. Desde la vertiente privada ha sido directora general de la patronal de las agencias de viajes, directora general del Grupo Julià para España y también creó su propia consultora, Muro Tourism Consulting.

En el encuentro celebrado en Casa Cupra, con el auditorio al completo y moderado por Albert Sáez, presidente del Comité editorial de EL PERIÓDICO, la directora de Apartur ha rebatido uno por uno los argumentos esgrimidos por el consistorio desde 2024 (tras el decreto del Govern que abrió la puerta a la erradicación de los apartamentos de alquiler por días) para finiquitar esta oferta. "La eliminación impactará en el comercio, en la restauración, en la pérdida sin precedentes de 40.000 empleos, en dejar de ingresar 70 millones de euros de tasa turística...", ha relatado, en presencia de numerosos representantes de los grupos políticos municipales y de instituciones.

"Un relato que no es verdad"

"Se están inventando un relato que no es verdad", ha disparado a preguntas de Sáez, en alusión al objetivo municipal de devolver al mercado residencial esas 10.000 viviendas para hacer frente a la crisis habitacional. Señala que ese 1% del parque habitacional de la ciudad no se destinará al alquiler, y como alternativa apuesta por recuperar los 30.000 pisos donde actualmente hay actividades económicas, como peluquerías, dentistas y demás servicios en entresuelos, por ejemplo. O los 60.000 vacíos según la Agencia Tributaria, ha terciado.

Auditorio de Casa Cupra, en el Afterwork con Marian Muro y Albert Sáez. / Jordi Cotrina / EPC

Para Muro, Barcelona necesita las 50.000 camas que ofrecen los pisos turísticos. Reiteradamente, Apartur ha alertado de que sin ellas no sería posible alojar eventos como el Mobile World Congress. Pero este lunes, en plena visita del papa León XIV, ha puesto el dedo en la llaga al recordar que este tipo de convocatorias atraen a muchos viajeros en familia, que precisamente eligen los pisos turísticos como primera opción. Ha criticado que el ayuntamiento de Jaume Collboni hable de "contención" turística y de eliminar los apartamentos --"legales y que pagan impuestos"-- a la vez de fomentar un "efecto llamada" con un junio plagado de eventos en la ciudad: la F1, el Primavera Sound, la llegada del Papa, la salida del Tour de Francia, el Sónar y más.

"Si no quieres masificación no puedes hacer la agenda de este junio", ha dicho, admitiendo que el sector que representa alcanzará el 100% de ocupación muchos días.

Combativa y sin pelos en la lengua, ha culpado a las administraciones de buscar votos en lugar de afrontar las externalidades del sector, subrayando que "el 70% de los barceloneses apoyan el turismo". Cree que Barcelona ha sido "ejemplo regulador", imitado por otras urbes, y confía en que Bruselas les dé la razón. "Esperamos una propuesta de regulación, Europa no va a permitir que desaparezca un sector económico".

Más ilegalidad

En este sentido, ha precisado que según el registro de Turismo de la Generalitat, el 80% de los propietarios de pisos turísticos en la ciudad solo tienen uno o dos pisos con esta actividad. "No hay grandes tenedores ni fondos buitres", mantiene, desde la convicción de que los afectados podrían reclamar indemnización al ayuntamiento porque sus licencias son "de carácter indefinido".

Sáez ha interrogado a la líder de la patronal sobre los efectos de la prohibición, que según Muro no solo contravendrían la directiva de servicios (no consideran justificados técnicamente los argumentos municipales). También podrían generar un repunte de oferta ilegal, en la actualidad muy residual, tras una fuerte ofensiva municipal. Se estiman unos 500 casos de pisos sin licencia operativos, en manos de mafias que son difíciles de erradicar de forma definitiva.

La directora general de Apartur afirma que el sector ha hecho los deberes, tomando medidas para encajar en la "convivencia vecinal". Y ha reiterado que muchos viajeros por motivos médicos y familias precisan este tipo de plazas, que cubren unas necesidades que no pueden satisfacer los hoteles, criticando campañas comunicativas como la que ahora lleva el consistorio contra el colectivo.