Lego convierte la Sagrada Familia de Gaudí en el set más grande de su historia con 12.000 piezas

El Grupo LEGO ha presentado un nuevo set de la gama Architecture inspirado en la basílica de la Sagrada Família, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí. Se trata de una reproducción pensada para adultos que recrea, en formato de construcción, uno de los la que es desde este año la iglesia más alta del mundo.

El set, que ya puede reservarse y llegará a las tiendas el 1 de noviembre de 2026, está formado por 12.060 piezas. Según la compañía, es el conjunto más grande que ha lanzado hasta la fecha en número de bricks dentro de su catálogo.

Proceso de construcción del Lego de la Sagrada Família / Lego

Más allá del volumen, el modelo propone un recorrido por las distintas fases constructivas de la basílica. La estructura arranca con la cripta y el ábside, continúa con las fachadas de la Natividad y la Pasión, y va ganando altura hasta las naves principales, la sacristía y las seis torres características. El proceso finaliza con la fachada de la Gloria, cerrando así la representación del edificio.

Uno de los elementos más destacados es un efecto de vidriera que busca reproducir la forma en la que la luz atraviesa el interior del templo, uno de los rasgos más reconocibles del proyecto de Gaudí.

Interior del Lego de la Sagrada Família / Lego

"Sentimos una inmensa responsabilidad por hacer justicia a la Sagrada Familia a través de este diseño", explica Rok Žgalin Kobe, diseñador de LEGO Architecture. "Nuestro objetivo era honrar la visión de Gaudí con el máximo respeto, captando el ritmo de la construcción de la basílica, su complejidad y su ambición, y traducirlo en una experiencia de construcción inmersiva".

El set forma parte de la línea LEGO Architecture, centrada en reproducir edificios emblemáticos del mundo en formato de exposición. La experiencia se completa con la aplicación LEGO Builder, que permite seguir las instrucciones en 3D y acompañar el proceso de montaje.

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El precio del set será de 749,99 euros y estará disponible en LEGO.com y en tiendas oficiales a partir de noviembre de 2026.