La Generalitat trabaja en el diseño de la conexión ferroviaria entre Manresa y Santpedor

El esperado proyecto para comunicar Manresa y Santpedor en tren echa a andar. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC ha hecho pública este lunes la licitación del estudio informativo que determinará el diseño y el número de paradas que tendrá la prolongación de la línea R5 hacia Santpedor, una vez llegue hasta el Parque Tecnológico de Manresa desde la estación de Manresa Alta, como ya está previsto, aprovechando el corredor ferroviario de mercancías existente.

La presentación se ha hecho en Santpedor, en un espacio justo al lado de la vía, a cargo del secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat, Manel Nadal, y del director de FGC, Carles Ruiz, acompañados por los alcaldes de los municipios afectados: Agustí Comas, de Santpedor, Marc Aloi, de Manresa, y Joan Carles Batanés, y Joan Carles Batanés.

El estudio, en 10 meses

La licitación del estudio cuesta 214.730 euros, y estará a punto dentro de 10 meses. Es el primer paso de cara a la materialización del proyecto, aunque todavía no se ha puesto fecha, pero una vez realizado el estudio, la Generalitat dispondrá "de la hoja de ruta" para ir avanzando en el futuro servicio. "Se trata de intensificar el transporte en movilidad sostenible, de aprovechar las infraestructuras que ya tenemos en el territorio y ver cuál es la mejor forma de hacerlo, y esto es el contenido básico de este estudio", apuntaba Carles Ruiz, de FGC.

El documento dirá "cómo se puede mejorar esta movilidad, cuántas estaciones se necesitarán, dónde se tendrán que situar, cómo las podremos integrar mejor dentro de la trama urbana de los municipios, qué infraestructuras se tendrán que renovar, y nos permitirá ver las afectaciones que esto pueda tener en el entorno y con el sistema hídrico, por ejemplo". También servirá para analizar las posibilidades turísticas del conjunto de la infraestructura (que también llega hasta Súria y Sallent), mediante el Ecorail.

A partir de ahí, y una vez se sepan todos estos aspectos, "podremos hacer la declaración de impacto ambiental y redactar el proyecto" de una obra que, por ahora se calcula que podría costar unos 28 millones de euros, ha añadido Manel Nadal. El secretario de Movilidad ha hablado de una apuesta muy ligada tanto a los acuerdos de investidura del Govern como a los nuevos presupuestos. De hecho, ha hablado de varios proyectos similares en esta Cataluña, pero el del Bages "seguramente es el más fácil de hacer y el que requiere menos inversión, porque ya tenemos las vías y la plataforma".

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Continuidad desde Manresa

El tramo correspondiente al estudio que ahora se ha licitado tiene una longitud aproximada de 4,2 kilómetros, y da continuidad a la prolongación de la línea Llobregat-Anoia de la R5 entre Manresa Alta y la futura estación del Parque Tecnológico de Manresa, con dos nuevas estaciones en el barrio de la Parada y en el mismo Parque Tecnológico. En este caso, y según ha informado Manel Nadal desde Santpedor, ya ha realizado el estudio informativo y se prevé que este mismo mes de junio ya se pueda publicar la declaración de impacto ambiental en el Diari Oficial de la Generalitat. Asimismo, FGC también está trabajando en el proyecto para la integración urbana de la línea en Manresa y en su alargamiento hasta la plaza Espanya, donde se construirá la nueva estación de Pere III.