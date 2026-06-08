"Empezamos a transformar el espacio público": las acciones del Pla de Barris arrancan en Santa Coloma de Gramenet

Las acciones de regeneración urbana propias del Pla de Barris de la Generalitat han arrancado en Santa Coloma de Gramenet, uno de los municipios catalanes que recibieron 25 millones de la emblemática subvención catalana para renovar barrios degradados. En una atención a los medios este 8 de junio en una 'foodtruck' del Govern, la alcaldesa Mireia González, la consellera de Interior, Núria Parlon, y la delegada del Govern en Barcelona, Pilar Díaz, han explicado cómo avanzan en el municipio las actuaciones lideradas por el ejecutivo catalán.

"Estamos empezando la transformación de nuestro espacio público: ya hemos cedido solares al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y estamos trabajando con las escuelas su adaptación al cambio climático", ha afirmado la alcaldesa González, que concurrirá como candidata por primera vez a las elecciones municipales de mayo del próximo 2027. La consellera Parlon, también exalcaldesa de Santa Coloma, ha recordado la importancia del proyecto de la segunda residencia para personas mayores, que ya tiene ubicación, ampliamente reivindicado por la plataforma local SOS Gent Gran. "El Pla de Barris y la segunda residencia son los grandes proyectos del Govern en Santa Coloma", ha ratificado Parlon.

Los avances más destacados en términos del Pla de Barris tienen que ver con la necesaria rehabilitación habitacional en los barrios del sur (Fondo, Raval, Santa Rosa, Safaretjos y una parte de Can Mariner), que presentan déficits significativos en materia de vivienda. El Ayuntamiento ya ha empezado a trabajar en el programa de intervenciones integrales en comunidades de vecinos vulnerables, que ya prepara la firma de los convenios de rehabilitación con las primeras comunidades afectadas. "Con el Pla de Barris ponemos 25 millones sobre la mesa para rehabilitar viviendas, reformar calles, mejorar escuelas y crear oportunidades económicas", detalla González.

Santa Coloma estudia volver a presentarse al Pla de Barris

La edil ha avanzado también que el consistorio colomense se halla en conversaciones con otros de su entorno, sobre todo Barcelona, para estudiar la posibilidad de optar conjuntamente a otra convocatoria del Pla de Barris, aunque no será esta segunda por razones de tiempo. "Estamos valorando la posibilidad de presentarnos con ciudades de nuestro entorno para intervenir en las zonas limítrofes con ellas", ha comentado González. Es la fórmula que para la segunda convocatoria han utilizado Badalona y Sant Adrià de Besòs, que concurren conjuntamente.

En marzo, González presentó un plan de inversiones de 115 millones para los próximos 5 años en Santa Coloma. Más allá de la mejora de la seguridad, centrada en la construcción de la nueva comisaría, los grandes ejes estratégicos del Plan de Inversiones son la educación, el deporte y la vivienda.

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Entre ellas se incluyen el plan para el mantenimiento y la renovación de escuelas, que comportará la actualización de los centros educativos para potenciar las oportunidades de los niños, así como el incremento de plazas para 0 a 3 años en las guarderías municipales. También la "rehabilitación y puesta a punto", agregó González, de los polideportivos locales y la construcción de dos equipamientos deportivos, el provisional en Safaretjos y un gran pabellón en Can Zam. Entre escuelas y polideportivos suman unos 54 millones de inversiones.