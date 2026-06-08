Restricciones
MAPA | Calles cortadas desde este martes por la noche alrededor de la Sagrada Familia por la visita del Papa
El paso de León XIV por el distrito central será el "impacto más intenso" de la visita en cuanto a movilidad
Más de un millar de agentes de Policía y Guardia Civil velarán por la seguridad del Papa en Catalunya
Más de 6.000 policías para la visita de León XIV a Barcelona: cortes de tráfico y llegada en 'papamóvil' a la Sagrada Familia por Rosselló
El dispositivo especial de movilidad y seguridad con motivo de la visita del papa León XIV, que tendrá lugar del 9 al 11 de junio, que ha diseñado el Ayuntamiento de Barcelona y los Mossos d'Esquadra generará numerosas restricciones para comerciantes y vecinos en las zonas que en las que se desarrolle la visita.
Según el consistorio el Eixample será "el ámbito con un impacto más intenso" por la visita papal, especialmente en torno a la Sagrada Família. Durante el miércoles 10 de junio y la madrugada del 11, se establecerá un amplio perímetro de seguridad con restricciones de circulación y estacionamiento que afectarán tanto a los grandes ejes viarios como a la red secundaria de calles. Sin embargo, habrá ya unos primeros cortes el martes al anochecer en las inmediaciones del templo, para preparar el espacio.
Esta configuración comportará desvíos generales de tráfico y una afectación notable en la red de autobuses. También cerrará la estación Sagrada Família de la L5 durante todo el miércoles y las horas punta de esa tarde no se permitirá la entrada de usuarios a la estación Verdaguer. Carteles en los portales avisan, además, del traslado de los contenedores de basura de todo el tramo de Rosselló a las esquinas de las calles transversales.
En este sentido, uno de los actos centrales será la culminación de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia y la conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, por lo que el papa hará un recorrido en Papamóvil descubierto desde la calle Rosselló con la Diagonal hasta la Sagrada Família. De esta forma, los barceloneses podrán seguir el recorrido. Se recomienda llegar con mucha antelación, a pie, en tranvía o el metro.
Desde la plaza del Cinc d'Oros hasta la calle Lepant y entre las calles Provença y Còrsega estará prohibido aparcar y quedarán cortados al tráfico desde las 07.00 horas del día 10 de junio hasta las 02.00 horas del jueves 11 de junio (incluso los chaflanes, motos y ciclomotores en acera). Las restricciones de movilidad afectarán a las calles Bruc, Rosselló, Pau Claris, Roger de Llúria, Provença, Girona, Bailen, València, Sicília, Cerdenya, Marina, Mallorca, paseo de Sant Joan y Roger de Flor. Los vecinos y comerciantes podrán entrar dentro del perímetro si acreditan residencia, aunque en los momentos de paso de la comitiva papal se impedirá el acceso motorizado por completo.
Tres días muy distintos
La visita se desarrollará a lo largo de tres jornadas diferenciadas. El día 9 de junio está prevista la llegada del Santo Padre al aeropuerto y los primeros actos en la Catedral y en el Estadio Olímpico de Montjuïc. El día 10 se celebrarán los actos centrales, especialmente en el ámbito de Ciutat Vella y en la Sagrada Família, mientras que el día 11 se producirá la salida y la desactivación progresiva del dispositivo. Esta planificación supone que algunas afectaciones a la movilidad se extiendan antes y después de los principales días de los actos.
El dispositivo se ha diseñado con un triple objetivo: asegurar el correcto desarrollo de los actos previstos; garantizar que los vecinos y vecinas de las zonas afectadas dispongan de toda la información y alternativas necesarias para mantener su actividad diaria y facilitar una buena experiencia tanto a la ciudadanía como a las personas visitantes.
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