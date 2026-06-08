Cortes de tráfico en Barcelona: empiezan las afectaciones a la movilidad en Ciutat Vella y Montjuïc por la visita del Papa

Los cortes de tráfico y las restricciones a la movilidad en Barcelona con motivo de la visita del papa León XIV han empezado a aplicarse este lunes en algunos puntos de la ciudad. Estas medidas, sumadas a las protestas de docentes previstas para este martes y miércoles coincidiendo con el viaje del Pontífice y la celebración de la selectividad, han llevado al Govern de la Generalitat a recomendar el teletrabajo a quienes se desplazan habitualmente a la capital catalana.

Ciutat Vella, este lunes

Las primeras restricciones a la circulación se están produciendo en Ciutat Vella. Desde las siete de la mañana de este lunes y hasta las diez de la mañana del jueves, habrá limitaciones de movilidad en la avenida de la Catedral, entre la plaza de Antoni Maura y la plaza Nova. Se verá afectada no solo la circulación (incluida la de motos, bicis y ciclomotores), sino que también se prohibirá el estacionamiento en determinadas zonas.

Sants Montjuïc, este lunes

En Sants Montjuïc también queda prohibido aparcar desde las siete de la mañana de este lunes en los siguientes puntos:

→ Paseo Olímpic (ambos lados), desde el paseo del Migdia hasta la avenida del Estadi

→ Avenida del Estadi, vial con forma de L (entre las pistas de pádel Picornell y el INEFC)

→ Avenida del Estadi (ambos lados), desde el paseo del Santa Madrona hasta Jocs del 92

→ Jocs del 92 (ambos lados), desde avenida del Estadi hasta Foc

→ Vial de l’Olivera (ubicado en el paseo Olímpic, entre el Palau Sant Jordi y el Estadi Olímpic).

A partir del martes

Los días más complicados para la movilidad en diferentes puntos de Barcelona serán este martes y miércoles. En el Raval, en las calles del entorno de la iglesia de Sant Agustí y la plaza de la Gardunya, habrá cortes, controles de acceso y regulación de peatones en los momentos de máxima afluencia.

Desde las siete del martes 9 de junio hasta las 23.59 horas del miércoles —a partir de las 7.00 horas en una primera fase y a partir de las 12.00 horas como corte total— estará prohibido aparcar, incluidas motos, ciclomotores y bicicletas en la acera, y quedarán cortados al tráfico los siguientes espacios:

→ Hospital (ambos lados), desde la Rambla hasta rambla del Raval.

→ Gardunya (toda la plaza).

→ Jerusalem (ambos lados), desde plaza de Gardunya hasta Hospital.

→ Sant Agustí (toda la plaza).

→ Arc de Sant Agustí (ambos lados), desde Hospital hasta Sant Pau.

L’Eixample

L’Eixample será el ámbito con un impacto más intenso, especialmente en la zona de la Sagrada Família. Durante el miércoles 10 de junio y la madrugada del día 11, se establecerá un amplio perímetro de seguridad con restricciones de circulación y estacionamiento que afectarán tanto a los grandes ejes viarios como a la red secundaria de calles. Esta configuración comportará desvíos generales de tráfico y una afectación notable a la red de autobuses.

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Desde la plaça del Cinc d’Oros hasta el carrer de Lepant, y entre los carrers de Provença y Còrsega, estará prohibido aparcar, y quedarán cortados al tráfico desde las 7.00 horas del día 10 de junio hasta las 2.00 horas del jueves 11 de junio los siguientes espacios:

Diagonal: desde pl. Cinc d’Oros hasta Bruc

Rosselló: desde Pau Claris hasta Lepant

Pau Claris: desde Còrsega hasta Rosselló

Roger de Llúria: desde Còrsega hasta Provença

Bruc: desde Còrsega hasta av. Diagonal

Girona: desde Còrsega hasta Provença

Bailèn: desde Còrsega hasta Provença

Paseo de Sant Joan: desde Còrsega hasta Provença

Roger de Flor: desde Còrsega hasta Provença

Nàpols: desde Còrsega hasta Provença

Sicília: desde Còrsega hasta València

Sardenya: desde Còrsega hasta València

Marina: desde Rosselló hasta València

Lepant: desde Rosselló hasta València

Provença: desde Sicília hasta Lepant

Mallorca: desde Sicília hasta Lepant

València: desde Sicília hasta Lepant

Entorno del Estadi Olímpic

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El martes 9 de junio, a partir de las 12.00 horas, se corta la circulación en la montaña de Montjuïc: solo quien disponga de acreditación podrá acceder al entorno del Estadi Olímpic. Habrá controles de acceso en la avinguda de la Reina Maria Cristina con la plaça d’Espanya, en el carrer de Lleida con la avinguda del Paral·lel, en la plaça de Carlos Ibáñez y en el carrer del Foc con el passeig de la Zona Franca. Los vehículos privados no podrán acceder a este perímetro.