Carles Martí: "Generar ilusión y esperanza a la ciudadanía es útil para combatir a la extrema derecha"

A la espera de saber a cuánto asciende finalmente la segunda convocatoria del Pla de Barris de la Generalitat, Carles Martí prepara ya la jornada técnica para explicar los detalles de la subvención al centenar de ayuntamientos de Catalunya que estudian presentarse. El comisionado de barrios de la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica confía en la capacidad del proyecto que fue buque insignia del 'tripartit' para mejorar la vida de miles de catalanes. Desde amortiguar su vulnerabilidad hasta mejorar su percepción de inseguridad a través de la regeneración urbana.

Pregunta (P). ¿Qué balance hace de la acogida al Pla de Barris hasta la fecha?

Respuesta (R). La propuesta del programa y las necesidades de los municipios han casado muy bien. Había una gran expectativa y una gran demanda local. Con el paso de los años, los municipios han interiorizado que estas intervenciones son muy necesarias. Y constato que los ayuntamientos están mucho más maduros que años atrás para presentarse.

P. ¿Empezarán este año los municipios a notar efectos de los proyectos de la primera convocatoria?

R. Debemos diferenciar entre poner en marcha las medidas y notar sus efectos. Hablamos de programas complejos a unos cinco años vista. Aun así, habrá actuaciones que se desplieguen la segunda parte de este año. Por ejemplo, vinculadas a la rehabilitación de vivienda, inicio de alguna obra o comienzo de programas de acción sociocomuntaria.

P. ¿Por qué estiman que a esta segunda convocatoria se presentarán más municipios?

P. Porque ya nos han trasladado su interés por asistir a lo que denominamos 'jornada técnica' para los municipios interesados. Hablamos de 106 municipios interesados, de modo que calculo que rondaremos las 120 solicitudes aproximadamente. Entre ellos habrá municipios importantes que ya se presentaron a la primera convocatoria, como Sabadell y Terrassa, y otros nuevos como Granollers; Badalona y Sant Adrià de Besòs; Esplugues de Llobregat; Cervera; Esparreguera; Rubí; o Salou, por ejemplo.

P. ¿Puede garantizar la ampliación de otros 200 millones si se aprueban los presupuestos?

P. De momento hemos sacado una convocatoria de 200 millones ampliables, a la espera de cómo acaba la dinámica presupuestaria. Todo hace pensar que habrá una ampliación sustantiva, pero aún no sabemos de qué orden. Lo que sí es seguro es que no habrá dos convocatorias, no sería realista. En función del presupuesto final y de la puntuación de los municipios, iremos otorgando las ayudas.

P. ¿Habrá otros casos singulares como L'Hospitalet, con un plan de regeneración urbana propio al margen del Pla de Barris?

R. Hasta ahora había un precedente, el del barrio de La Mina [en Sant Adrià de Besòs], que también cuenta con un consorcio que hace muy buen trabajo. L'Hospitalet, efectivamente, es otra excepción. ¿Pueden surgir otras? Si se dan las condiciones, sí, ¿por qué no? El objetivo es resolver problemas.

Carles Martí, responsable del Pla de Barris de la Generalitat. / Marc Asensio Clupes / EPC

P. ¿Qué encaje tendrá el Pla de Barris con el Pla Pobles pactado con ERC?

R. Todavía estamos definiéndolo, pero la idea es que las realidades de vulnerabilidad urbana se vehiculen a través del Pla de Barris, mientras que el Pla Pobles irá muy enfocado a problemáticas propias de municipios pequeños, como por ejemplo la despoblación o la protección del patrimonio. Pero son casuísticas complementarias y presentarse a una ayuda no será excluyente para optar a la otra.

P. Uno de los hilos argumentales del Govern sobre el Pla de Barris es combatir los planteamientos de la extrema derecha. ¿Será efectivo en esos términos?

R. Nosotros no ponemos en marcha el Pla de Barris a partir del comportamiento electoral, sino porque lo entendemos un instrumento útil para cambiar la realidad de esos barrios. Ahora bien, evidentemente la literatura de la ciencia política concluye que la ciudadanía está menos tentada de acudir a ese tipo de propuestas políticas [de extrema derecha] cuando las administraciones cogen el toro por los cuernos y se preocupan de los problemas. No hay duda de que generar ilusión y esperanza a la ciudadanía es útil para combatir a la extrema derecha.

P. Hay barrios donde la coincidencia entre degradación y auge de la extrema derecha es evidente, como el caso de Cerdanyola, en Mataró.

R. A ver, si quieres decir que hay una concomitancia en algunos lugares, seguro, porque son fenómenos interrelacionados. Pero nosotros no usamos esos datos electorales para evaluar las candidaturas. Uno de los parámetros sí es político, pero hace referencia a la abstención. Sí que está acreditada la correlación entre la participación política y la vulnerabilidad: cuanto más vulnerable es la gente, menos puede preocuparse de otras cuestiones que no son la supervivencia.

P. Otro de los parámetros que usan son las ocupaciones conflictivas. ¿Mejorarán las actuaciones del Pla de Barris la percepción de inseguridad en zonas degradadas?

R. Esperamos que sí. Un estado problemático genera falta de interés, desvinculación y más degradación. Y, si empiezan a haber señales positivas, la gente apuesta más. Y esto va en paralelo absolutamente a la percepción de inseguridad. Cuando un entorno no está cuidado, aunque no haya ninguna situación explícita o no haya más [inseguridad] que la media, la gente que vive allí tiene esa percepción.

P. ¿Disponen de algún mecanismo para presionar a los ayuntamientos a presentarse al Pla de Barris, en caso de que no lo hagan?

R. No: uno de los principios de la convocatoria es la alianza y el compromiso con los ayuntamientos. No es un programa para forzar, sino un programa de colaboración, de lealtad institucional.

P. ¿Y ha detectado algún caso de falta de esa lealtad institucional, quizás por una cuestión de colores políticos?

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R. Debo decir que no. Ha habido mucha sintonía con los municipios. Es un trabajo que sólo funcionará si es conjunto, y los ayuntamientos son completamente conscientes de eso. Otra cosa es que después nos pongamos a analizar y veamos que hay barrios donde sería necesario intervenir y no hemos llegado, pues ahí alguna reflexión deberemos hacer. Pero todavía es pronto. Veamos cómo se desarrollan las convocatorias, pero los ayuntamientos se están movilizando y están poniendo ganas.