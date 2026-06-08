Movilidad
Vecinos de Barcelona exigen hacer permanente el refuerzo del transporte por la visita del Papa
La Favb denuncia la sobrecarga crónica de la red de metro y reclama que las mejoras aplicadas en eventos excepcionales se mantengan de forma estable para toda la ciudadanía
La red de transporte público despliega un dispositivo de refuerzo especial ante la visita del Papa a Barcelona
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La Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (Favb) exige que el refuerzo del transporte público previsto por la visita del Papa la próxima semana "se convierta en una mejora estructural y permanente" para garantizar una "movilidad digna, segura y funcional para todos". En un comunicado, la Favb advierte de que los cambios y afectaciones en la movilidad previstos especialmente para los días 9 y 10 pondrán "bajo presión una red que ya funciona al límite".
Para los vecinos, es "especialmente indignante" el "contraste" entre los eventos excepcionales, cuando se refuerza el transporte público, y el día a día, en el que, lamentan, "la ciudadanía tiene que convivir con saturaciones constantes, andenes llenos y líneas como la L1 y la L5 funcionando al límite de su capacidad".
La Favb exige al Ayuntamiento de Barcelona y a los organismos competentes "información clara, continua y actualizada" para los vecinos durante los días de la visita del Papa y "capacidad de respuesta rápida ante cualquier cambio que pueda producirse".
También pide fomentar "de manera decidida el teletrabajo durante estos tres días para reducir desplazamientos innecesarios, evitar más saturación de la red y minimizar los riesgos asociados a la elevada afluencia de personas en el transporte público".
Los vecinos insisten en que "no es aceptable que solo en momentos de presión extraordinaria se pueda incrementar hasta un 65% la frecuencia del transporte público". "Si es posible ofrecer este nivel de servicio en una situación excepcional, no hay ninguna justificación para que la ciudadanía no pueda disfrutarlo también en el día a día", argumentan.
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