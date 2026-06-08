Barcelona pide calma tras el tiroteo mortal en la Zona Franca y lo relaciona con el crimen organizado internacional

El Ayuntamiento de Barcelona ha lanzado un mensaje de “tranquilidad” a los vecinos un día después del tiroteo mortal registrado el domingo en la Zona Franca. La concejala del distrito de Sants-Montjuïc, Raquel Gil, ha recordado que se trata del tercer incidente ocurrido en el barrio de la Marina en el último mes y ha explicado que, según la información trasladada por los cuerpos de seguridad, las muertes estarían relacionadas con la criminalidad organizada internacional.

“No es una respuesta a una dinámica estrictamente del barrio”, ha asegurado Gil, aunque ha reconocido la preocupación existente entre los residentes. “Entendemos la inquietud de los vecinos y que estos hechos les preocupen”, ha señalado.

La concejala ha admitido que sucesos de esta gravedad dificultan mejorar la percepción de seguridad. “Hablar de percepción cuando se producen incidentes como el de ayer es complicado, pero lo ocurrido está muy relacionado con ajustes de cuentas vinculados al crimen organizado, no con dinámicas propias del barrio”, ha afirmado.

En cambio, ha indicado que otras problemáticas que sí afectan directamente a la zona, como la ocupación de una nave, se están abordando desde el distrito mediante actuaciones específicas.

Gil también ha destacado que el ayuntamiento ya trabaja para que los vecinos recuperen la sensación de normalidad y seguridad. En los próximos días y semanas se darán a conocer los dispositivos previstos para las fiestas del barrio de la Marina, que arrancan este fin de semana, así como las medidas coordinadas con las fuerzas policiales para reforzar la vigilancia.

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En este sentido, se estudia ampliar los operativos de seguridad durante las celebraciones y reforzar la presencia policial en el barrio con el objetivo de recuperar la sensación de seguridad entre los vecinos.