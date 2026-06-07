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Vallas de seguridad, montaje de escenarios y prohibición de aparcamiento: Barcelona se prepara para la llegada del Papa

La Sagrada Familia acogerá el 10 de junio uno de los acontecimientos más importantes de la visita del pontífice.

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Vallas de seguridad, montaje de escenarios y prohibición de aparcamiento: Barcelona se prepara para la llegada del Papa

Vallas de seguridad, montaje de escenarios y prohibición de aparcamiento: Barcelona se prepara para la llegada del Papa / ACN

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Albert Segura | Eli Don

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Los preparativos en la zona de la Sagrada Familia se han intensificado este domingo, a solo dos días de la llegada del papa León XIV. Numerosas personas han comenzado a trabajar en el montaje de uno de los actos más importantes de la visita del pontífice a la capital catalana: el acto de bendición e inauguración de la torre de Jesucristo. Así, en las calles que rodean la basílica ya pueden verse vallas, pantallas de gran tamaño, algunos de los elementos de los escenarios que estarán habilitados, señalización para las autoridades y también numerosos carteles de prohibición de aparcamiento, que recuerdan que no está permitido estacionar vehículos desde el 7 de junio hasta el 11 de junio.

Con una visita ya iniciada en Madrid, Barcelona será la próxima ciudad donde hará parada el Papa esta misma semana. El miércoles, el pontífice protagonizará la bendición e inauguración de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia. Un acto que constará de dos partes y que reunirá a miles de personas en dos espacios habilitados en el interior y el exterior del edificio.

Ante una logística tan compleja, los preparativos alrededor de la basílica se han intensificado este fin de semana con distintos equipos de personas que colocan vallas, instalan pantallas, montan escenarios y dejan preparadas las zonas desde las que podrá seguirse el evento. De hecho, ya pueden verse las sillas donde se sentarán los asistentes —cubiertas con plásticos—, así como un importante despliegue de material audiovisual.

Por otra parte, la zona ha quedado completamente restringida en lo que respecta al aparcamiento en las calles más próximas, donde pueden encontrarse carteles que anuncian su prohibición no solo para los coches, sino también para motos, motocicletas y bicicletas en la acera. Esta situación se mantendrá hasta el próximo jueves 11 de junio.

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Por último, en cuanto a la señalización, hay una pantalla informativa sobre el acto en la que puede leerse el mensaje: "Juntos encenderemos la torre de Jesucristo". En la parte superior de varias farolas hay carteles dedicados a la visita de León XIV con la palabra "Bienvenido".

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