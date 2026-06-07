Las tiendas de marcos Fiol celebran un siglo de trayectoria: de los cuadros costumbristas a los iconos de Barcelona

Salvador Olaria Riera no es un comerciante más de Barcelona. La saga especializada en enmarcación y cuadros Fiol celebra este año su centenario. Pero en su currículo hay más méritos que la supervivencia empresarial. No solo elevó el listón (como tercera generación) de un establecimiento nacido en el Poblenou, sino que ejerció de revulsivo para dignificar el sector, lideró durante años su gremio y a sus 80 años sigue acercándose a diario a las tiendas que mantiene vivas su familia.

Tiene el ADN del vendedor, pero también es un fiel testigo de la evolución de costumbres domésticas, como la de enmarcar una imagen para lucirla más: sea un cuadro al que dar profundidad, o una escena para recordar.

Su hijo Salvador es quien tripula ahora la empresa familiar, a la que dio alas digitalizando y modernizando procedimientos. Un relevo meritorio, en tiempos en que las historias de comercios suelen acabar abruptamente por subidas de alquiler o ausencia de vocaciones entre la prole. No es el caso, porque ambos, y antes sus abuelos y padres, fueron driblando los excesos inmobiliarios mudándose cuando convino, y abriendo y cerrando algunos locales al compás de la demanda. En la actualidad suman cinco: en la calle de Bilbao, 89; en Mallorca, 558; en Gran de Sant Andreu, 85; en Viladomat, 85; y en Aribau, 263.

Salvador Olaria Riera y su hijo en la entrada de su tienda del Poblenou. muestra a ambos rodeados de marcos y obras, en un espacio que refleja la trayectoria y la evolución de un negocio familiar con cien años de historia en Barcelona. A 4 de junio de 2026. Barcelona. AUTOR: Manu Mitru | EPC / MANU MITRU / EPC

Creativo como siempre, el activo jubilado que ya logró que el diseñador Javier Mariscal crease hace años un logo para su gremio profesional, ha tenido ahora la ocurrencia de impulsar un 'auca del centenari de Fiol, 1926-2026', donde resume en 20 viñetas la historia del negocio, que es también la de los Riera, primer nombre de la tienda, que hace cincuenta años cambiaron por Fiol (de Figueras y Olaria). La casa era la misma, pero quisieron introducir el apellido de su mujer Pilar, de la que el 'auca' subraya que "su llegada todo lo hizo mejorar".

Un siglo de historias

Mucho ha llovido desde que Narcís Riera, policía municipal, abriese en 1926 una tienda en la calle de Marià Aguiló, aprovechando el auge de ese tipo de negocio, que heredaría su hija Dolors. Esta se casó con Benjamín, y Salvador padre aún recuerda cómo su progenitor serraba los marcos en el pasillo de casa, ya que entonces tienda y hogar estaban unidos. En los años 60 y 70 la familia expandió el negocio, aunque la original del Poblenou resisitió en el mismo emplazamiento 99 años, pese a que ha cumplido el siglo a unos pocos metros.

Olaria ha compaginado vender y crear marco, incluso cuando ya tenía problemas graves de visión --"con gafas de 27 dioptrías"--, con pasiones como abrir una radio, crear los premios Naranja y Limón y llegar a presidir la Federación Española de Enmarcadores, logrando crear tal epígrafe profesional.

Auca del centenario de Fiol. / Fiol

Mientras, la vida de miles de clientes barceloneses ha transcurrido delante de sus mostradores, donde llegaban los pedidos. Desde los recargados marcos que ennoblecían obras de arte burguesas, hasta las piezas religiosas de los dormitorios, los cuadros estilo Francisco Ribera que en los años 60 y 70 decoraban los recibidores, o los costumbristas que coronaban los tresillos de la época.

Con el tiempo y las modas, esos cuadros se extinguieron de los hogares y se impusieron los marcos minimalistas, sobre todo para enfatizar fotos familiares, retratos, recuerdos o pinturas más modernas. Pero ellos mantienen un estoc de unos 900 modelos de marcos aptos para todos los gustos, del más liso al rococó. Eso sí, apenas quedan cuatro fabricantes de molduras, "han desaparecido el 70% de los que había a principios de este milenio", relata.

Un trabajador de la tienda Fiol enmarca una pieza, en el Poblenou. / MANU MITRU / EPC

Amazon, los bazares chinos e Ikea, entre otros, han insuflado sin tregua al mercado todo tipo de marcos de bajo coste. No los considera en sí una competencia, sino "un complemento" de mercado, porque no son a medida como los que montan en Fiol. Pero los tiempos y los usos han cambiado, y las paredes de los hogares jóvenes están "más vacías". Por lo que en varios de sus comercios, muy arraigados en los barrios, hay ahora un vendedor en lugar de dos. Algunos en nómina desde hace cuatro décadas. Y todos los marcos encargados se cortan en su taller de la Trinitat Vella, mientras que el montaje con el lienzo o foto se hace manualmente en las tiendas.

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La cuarta generación --de momento sin descendencia-- garantiza muchos marcos más en la capital catalana. Sus escaparates lucen ahora muchas escenas de Barcelona y sus iconos, de imágenes digitalizadas a litografías, e incluso algunos originales de pequeños artistas. Pero no es porque sean para el turista, sino porque ornamentan pisos de barceloneses orgullosos y de hoteles con carácter local.