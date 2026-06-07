Una persona muere atropellada por un tren entre Montcada y Sabadell Sud

Una persona ha muerto en la tarde del sábado atropellada por un tren de Rodalies entre Montcada y Sabadell Sud, en la provincia de Barcelona, ha informado Protección Civil en X.

Las mismas fuentes han señalado que como consecuencia del suceso el tráfico ha afectado a las líneas 4 y 7 entre Montcada y Sabadell Sud. La circulación ha sido restablecida de forma alternativa por una vía a Cerdanyola del Vallès, ha comunicado Protección Civil.