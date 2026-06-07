Un chiringuito urbano, un 'beach club' reinventado y más novedades destapan la nueva oferta de ocio de Port Fòrum

La nueva etapa del Port Fòrum empieza a mostrar todo su potencial como eje ciudadano y de ocio con el estreno esta primavera de varios reclamos: el nuevo chiringuito urbano Bus Hexperience, el 'beach club' renovado y relanzado como SeaSeaClub y las novedades que suma el hotel de lujo SLS Barcelona, que el año pasado se convirtió en un nuevo polo de atracción en la zona. El puerto deportivo situado en Sant Adrià, en la frontera con Barcelona, avanza así en su reposicionamiento, en un momento en que los proyectos urbanísticos del entorno le son propicios, y con el objetivo de alcanzar los tres millones de visitantes anuales.

Imagen de la planta 0 del SeaSeaClub. / Gabi Torres

Como informó este diario, al cumplir los 20 años de vida Port Fòrum y con una nueva concesión administrativa hasta 2051, el recinto está inmerso en mejoras y cambios que afectan a su infraestructura portuaria, pero también a sus servicios más lúdicos. Sus gestores señalan que la evolución del proyecto sigue un buen ritmo, con novedades ya operativas "dentro del concepto de parque de ocio", como son el club playero y el nuevo concepto de chiringuito, así como mejoras en los accesos con la apertura de un nuevo párking con entrada por el Parc de la Pau.

Port Fòrum sigue "trabajando en la creación eventos para un público familiar", en línea con los que desarrollaron el año pasado, y continúa avanzando en sus planes para implantar un gran globo aerostático, añaden. Pero aunque los relevos y aperturas de nueva oferta gastronómica en sus locales del perímetro aún se harán esperar un tiempo, el eje espera una fuerza dinamización este verano con las recientes novedades.

Interior del llamativo bus que integra el Bus Hexperience. / RICARD CUGAT / EPC

La más reciente es el nuevo Bus Hexperience, que ya se implantó en 2012 en el puerto, cuando la expectativa era que en la zona hubiese una famosa discoteca y otros proyectos que al final no se materializaron, lo que hizo inviable su continuidad. Cinco años más tarde llevaron su Bus Terraza (un gran bus inglés rojo de dos pisos) al Parc del Fòrum. Pero ha sido ahora, con el relanzamiento del Port, cuando han querido retomar la ubicación que consideran idónea, para un montaje que han ampliado.

Todo el año

El nuevo concepto (desmontable) incluye una gran pérgola de unos 500 metros a la fresca, pero a salvo del sol estival, donde comer, tomar algo o divertirse en horario diurno, relata a este diario Enrique Sainz, artífice de la propuesta junto con su socio Álex Angosto. La música en directo, la "buena gastronomía" y los cócteles son sus pilares, agrega. Para desplegar la oferta, la instalación --"integrada en el entorno"-- incluye tres grandes contenedores de 12 metros de longitud: uno dedicado a cocina, otro para preparar cócteles y copas y un tercero destinado a lavabos.

Ambiente en el nuevo chiringuito urbano Bus Hexperience. / RICARD CUGAT / EPC

A pocos metros del hotel SLS y también del club de playa, se perfila como un pequeño oasis urbano, donde destaca sobre todo el gran autobús estático sobre una plataforma de hormigón, que concentra las opciones de 'street food', más informales. En cambio, la parte de restaurante abarca en su carta desde arroces a carnes y pescados, apuntando más alto, y con la experiencia adquirida en el restaurante que abrieron en Badalona.

El invento cuenta con DJ's pero no incorpora pista de baile, aunque los tardeos se animen. Pero Sainz deja claro que el suyo es un negocio "diurno", que abre de 13.00 a 23.00 horas, aunque en su última hora solo tiene hilo musical, para evitar cualquier tipo de molestia en el entorno, pese a que los vecindarios quedan a notable distancia. Desde esta semana funcionarán ya de jueves por la tarde a domingo, y según avance el verano ampliarán los días de apertura. Su objetivo no es estacional, sino funcionar todo el año. De momento, con una plantilla de 14 trabajadores.

Cuentan que por la mañana y a medio día predomina el público familiar, ya que también organizan actividades. Mientras que al atardecer hay un ambiente más adulto, idóneo para tomar algo, cenar o estar entre amigos. Incluso ha sido escenario ya de una boda.

Club de playa y restaurante transformados

A pocos metros, más próximo al mar, el SeaSeaClub arrancó a andar el verano paso como heredero del antiguo Go Beach, pero durante el invierno ha ido incorporando reformas y mejoras de sus espacios. Aunque no es un 'beach club' de rigor (no tiene arena ni se aboca directamente al litoral), cuenta con una gran piscina y numerosos ambientes.

Ambiente en una de las fiestas de SeaSeaClub. / SSC

El complejo suma 3.000 m2 y está impulsado por el Grupo Thank You, "fusionando arquitectura brutalista, arte inmersivo y alta gastronomía" en lo que también consideran un oasis urbano. Tiene en la música electrónica otro de sus puntos fuertes, pero ha querido incorporar el concepto marino --y hasta el compromiso medioambiental-- para una propuesta con distintos ambientes y que está teniendo un gran éxito de público.

Con el arte y la música como "hilo conductor", distinguen distintos ambientes según avanza el reloj. Durante el día, la planta 0 quiere ser un santuario al sol dedicado al bienestar y al hedonismo, con música, zumos y bocados informales en su piscina con 'lounges' y camas balinesas, rodeadas de jardín. En paralelo, la primera planta funciona como un refugio cultural y una galería viva de arte digital, donde también organizan eventos particulares y corporativos.

En cambio, las sesiones Nightfall (Clubbing), empiezan al caer la noche y elevan la energía. Los DJ nacionales e internacionales, los 'shows' en vivo y los cócteles de autor hasta la madrugada toman el relevo.

En la segunda planta se ubica Mua Mua, de gastronomía mediterránea y continental con un toque innovador, relatan, donde despliegan recetas locales "icónicas" y vermuts. En la planta 3 han ubicado The Sky, su terraza panorámica de 360 grados, que además tiene acceso directo desde el puente del Fòrum. De momento, abre de miercóles a domingo, desde la mañana o el mediodía hasta como máximo las 3.00 horas, según los días,

El hotel incrementa su oferta de ocio y copas

Pero el artífice de la nueva apuesta y de la llegada de operadores ha sido, al margen de la nueva gestión de Port Fòrum, la irrupción del hotel de lujo SLS Barcelona. Con sus 471 habitaciones, ha puesto la zona en el mapa de muchos turistas (sobre todo de grupos internacionales), pero también de barceloneses y adrianenses que querían descubrir su oferta de cocina (Lora y L'Anxova) y copas (Kyara), más allá del alojamiento.

Piscina con vistas al puerto deportivo de Port Fòrum de la nueva terraza Cósmico del hotel SLS Barcelona. / Pol Viladoms

Pero esta semana han añadido la apertura de la terraza Cósmico, su 'rooftop' frente al Mediterráneo, pensado para disfrutar tanto del día como de la noche, con una propuesta que combina Pool Club (de 12.00 a 19.00 horas), gastronomía de inspiración japoneas y panasiática, y programación musical.

El espacio se dirige tanto a huéspedes como a visitantes externos, al sumar un restaurante abierto todo el día, zona de piscina y solarium con vistas, y camas balinesas y copas y ambiente para el tardeo. Destacan su barra con cócteles, 'smoothies' y champán y una carta que va de ensaladas a 'bowls', sushi, y platos informales.

Avanzan que los viernes y domingos estarán marcados por sesiones de tardeo y 'afterwork' con un "ambiente social y desenfadado", mientras que los sábados el 'rooftop' celebrará eventos con DJs y sellos locales hasta las 23.00 horas. También programarán actividades de bienestar durante el verano, con una agenda que irán difundiendo.