Afectaciones en Barcelona
El Ayuntamiento empieza a retirar contenedores en la zona de la Sagrada Familia para preparar la visita del Papa
DIRECTO | La visita del Papa a España, última hora
La Generalitat recomienda ahora teletrabajar a quien viva o trabaje en Barcelona por la visita del Papa
El Ayuntamiento de Barcelona ha empezado este domingo a retirar de forma progresiva los contenedores de varias calles del entorno de la Sagrada Familia con motivo de la visita del papa León XIV a la ciudad y del acto previsto en la basílica el miércoles 10 de junio.
Según informa el consistorio en carteles colocados en la zona, la afectación se prolongará del 7 al 10 de junio y se concentra en el ámbito de Rosselló-Sagrada Família. La retirada afecta a los contenedores situados en el espacio delimitado por las calles Còrsega, Provença, Sardenya y Passeig de Gràcia, así como a los ubicados en el entorno más próximo al templo, entre Sicília, Lepant, València y Rosselló.
Durante estos días, los contenedores serán reubicados en puntos cercanos. En la zona de Rosselló, se colocarán en los chaflanes de las calles Provença y Còrsega, mientras que en el entorno de la Sagrada Familia se trasladarán a los cruces de Rosselló y València.
El Ayuntamiento pide a los vecinos que utilicen los contenedores más próximos mientras duren las afectaciones. La previsión municipal es que, a partir del miércoles 10 de junio a las 23.00 horas, los contenedores vuelvan progresivamente a su ubicación habitual.
La medida forma parte del dispositivo de preparación del entorno de la Sagrada Familia ante la visita del pontífice y las restricciones previstas en la zona durante los actos oficiales. El Govern ha recomendado que quien pueda teletrabaje el próximo martes y miércoles, que son los días que el pontífice visitará Catalunya.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las próximas semanas os llegará un nuevo recibo': miles de hogares del área de Barcelona reciben la carta de pago del Tributo Metropolitano
- Controlado el incendio en la planta de Montesa Honda en Santa Perpètua de Mogoda, que acaba con la nave colapsada y 150 evacuados
- Incendio en la fábrica de Honda en Santa Perpètua de Mogoda: última hora y afectaciones
- La cadena de montaje manual de la industria del autobús de Arbúcies desafía la automatización global
- Albiol insiste en retirar ayudas a las familias de alumnos absentistas
- Cortes de verano en el metro de Barcelona: la L1 cerrará entre Florida y Plaça de Sants y la L9 entre La Sagrera y Onze de Setembre
- Enric Puig: 'No esperaba que a los 80 años me llamaran para coordinar la visita de León XIV, cuando vino Benedicto XVI tenía 64
- Badalona estrenará en el barrio de Artigues la primera zona verde de aparcamiento de la ciudad