El Ayuntamiento empieza a retirar contenedores en la zona de la Sagrada Familia para preparar la visita del Papa

El Ayuntamiento de Barcelona ha empezado este domingo a retirar de forma progresiva los contenedores de varias calles del entorno de la Sagrada Familia con motivo de la visita del papa León XIV a la ciudad y del acto previsto en la basílica el miércoles 10 de junio.

Según informa el consistorio en carteles colocados en la zona, la afectación se prolongará del 7 al 10 de junio y se concentra en el ámbito de Rosselló-Sagrada Família. La retirada afecta a los contenedores situados en el espacio delimitado por las calles Còrsega, Provença, Sardenya y Passeig de Gràcia, así como a los ubicados en el entorno más próximo al templo, entre Sicília, Lepant, València y Rosselló.

Durante estos días, los contenedores serán reubicados en puntos cercanos. En la zona de Rosselló, se colocarán en los chaflanes de las calles Provença y Còrsega, mientras que en el entorno de la Sagrada Familia se trasladarán a los cruces de Rosselló y València.

El Ayuntamiento pide a los vecinos que utilicen los contenedores más próximos mientras duren las afectaciones. La previsión municipal es que, a partir del miércoles 10 de junio a las 23.00 horas, los contenedores vuelvan progresivamente a su ubicación habitual.

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La medida forma parte del dispositivo de preparación del entorno de la Sagrada Familia ante la visita del pontífice y las restricciones previstas en la zona durante los actos oficiales. El Govern ha recomendado que quien pueda teletrabaje el próximo martes y miércoles, que son los días que el pontífice visitará Catalunya.