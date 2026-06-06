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Perros sueltos en Barcelona: dónde, cuándo y con qué límites se puede pasear a la mascota sin correa sin ser multado

El Ayuntamiento de Barcelona recuerda en un FAQ cuándo es obligatorio llevar atados a los animales de compañía y qué ocurre en playas, parques y juegos infantiles

Barcelona consolida las zonas para pasear a perros sueltos con seis áreas más desde 2023 y horarios más amplios

Barcelona impone 341 multas en el primer año de prohibición de pasear perros sin correa

Gente paseando al perro en el parque de l'Estació del Nord, en el barrio de Fort Pienc de Barcelona, este junio

Gente paseando al perro en el parque de l'Estació del Nord, en el barrio de Fort Pienc de Barcelona, este junio / Ferran Nadeu / EPC

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Meritxell M. Pauné

Meritxell M. Pauné

Barcelona
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Los propietarios de perros en Barcelona deben partir de una norma general: el animal puede ir sin correa solo en los espacios habilitados para ello y en las franjas horarias autorizadas. Estos lugares se estrenaron en 2023 bajo la denominación ZUC, acrónimo de Zona de Uso Compartido, porque pueden utilizarlos tanto personas con mascota como ciudadanos que no van acompañados de animales, siempre bajo criterios de convivencia. Por lo tanto, las ZUC no son espacios cerrados ni de uso exclusivo las 24h, como los tradicionales 'pipicans'. Fuera de esas zonas, el perro debe ir debidamente atado. Incumplir este precepto supone arriesgarse a multas de entre 100 y 300 euros.

Hay más de un centenar de ZUC esparcidas por Barcelona -como mínimo, una para cada uno de los 73 barrios de la ciudad- y suman más de 900.000 m2. Una señal in situ indica los horarios de cada ZUC. Como ha avanzado EL PERIÓDICO, el mapa inicial ha crecido en horarios y ubicaciones tras los ajustes realizados estos tres años en espacios que generaban quejas.

Ante las dudas que surgen con frecuencia entre los titulares de mascotas, el Ayuntamiento de Barcelona ofrece un apartado de preguntas frecuentes en una web, un FAQ completo sobre cómo hay que pasear a los perros en el espacio público.

Dónde pasear suelto al perro

Para saber dónde y cuándo se puede soltar al perro, la referencia es la señalización instalada en cada espacio y el mapa municipal disponible en la web. Cada ZUC debe estar identificada con un mapa y con las franjas horarias en las que el perro puede permanecer desatado. La existencia de un espacio autorizado no exime al propietario de mantener el control del animal. Si pasa por la zona una persona ciega usuaria de perro guía con el arnés puesto, la recomendación municipal es atar momentáneamente al perro y ofrecer ayuda si se observa que la persona la necesita.

Qué ofrece una ZUC: bancos sí, material de limpieza no

La limpieza y el bienestar del animal corresponden siempre al propietario. En los espacios públicos para perros desatados, a diferencia de las áreas específicas de recreo, no hay material de limpieza propio para cada animal. Por ello, se deben recoger los excrementos, introducirlos en una bolsa bien cerrada y depositarla en una papelera o en el contenedor de rechazo. También deben limpiarse con agua los orines para no dejar rastro. En las áreas para perros sí pueden encontrarse bancos, papeleras de material inoxidable para excrementos y fuentes diseñadas para que los animales puedan beber.

Las razas peligrosas, con bozal y correa

Los perros de razas consideradas potencialmente peligrosas pueden acceder a los espacios para perros desatados, pero no pueden circular sueltos: deben llevar siempre bozal y una correa no extensible. Además, la persona que los conduce debe llevar encima el documento identificativo o la licencia municipal de tenencia y conducción. No pueden ser paseados por menores de 18 años ni por personas incapacitadas, y tampoco se permite conducir más de un perro potencialmente peligroso por persona.

¿Y en playas y parques? Depende de cuáles

En playas y parques hay reglas específicas. Durante la temporada de baño, los perros solo pueden acceder a la zona habilitada de la playa de Llevant, donde pueden ir sin atar. En el resto de playas de Barcelona tienen prohibida la entrada de Semana Santa a octubre, vayan atados o no. Fuera de la temporada de baño, en época invernal, pueden pasear por las 10 playas de la ciudad sin correa. La única excepción durante la temporada de baño son los perros de asistencia, que pueden acceder siempre a las playas con sus usuarios.

En algunos jardines y parques urbanos, la entrada de perros puede estar prohibida por razones de protección de espacios históricos, artísticos, vegetales o patrimoniales; en estos casos, la prohibición se indica en la entrada. Además, los perros, con correa o sin ella, no pueden entrar nunca en las zonas de juegos infantiles.

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Multas a partir de 100 euros

El incumplimiento de estas normas puede comportar sanciones. Llevar al perro suelto fuera de los espacios autorizados se sanciona con 100 euros si no supone un peligro, y con 300 euros si implica riesgo para otras personas o para el propio animal. En el caso de los perros potencialmente peligrosos, que deben ir siempre atados, la multa por llevarlos desatados puede oscilar entre 300 y 2.400 euros. En el caso de los perros en áreas de juegos infantiles, la sanción prevista por incumplir la prohibición de entrada es de 600 euros.

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