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El Parc de Collserola de Barcelona pierde un 83% de visitantes ante las restricciones por la peste porcina

El director gerente del Consorci del Parc Natural de Collserola, Raimon Roda, cifra en unos 100.000 euros las pérdidas del parque

Catalunya eleva a 22 las denuncias por saltarse las restricciones de la peste porcina en Collserola

Carteles informativos en los accesos al parque natural de Collserola, alertando sobre el riesgo de propagación de la peste porcina.

Carteles informativos en los accesos al parque natural de Collserola, alertando sobre el riesgo de propagación de la peste porcina. / Zowy Voeten

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Europa Press

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Barcelona
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El Parc Natural de Collserola ha perdido un 83% de visitantes desde que empezaron las restricciones de acceso por la peste porcina africana (PPA), según los contadores instalados en los accesos al parque, teniendo como referencia que en 2025 hubo 5,2 millones de visitas.

Lo ha explicado en declaraciones a Europa Press el director gerente del Consorci del Parc Natural de Collserola, Raimon Roda, que ha afirmado que la asistencia se ha mantenido en un 17%, de personas que podrían estar saltándose las restricciones, y sin tener en cuenta las entradas alternativas.

También ha señalado que la bajada en los visitantes es mayor en unos accesos que en otros; donde no se registra tanta bajada es en los barrios de montaña de Barcelona, si bien muchos de los contadores se encuentran cerca de puntos concurridos, como escuelas.

100.000 euros menos

Roda afirma que unos de los principales afectados por esta pérdida de los visitantes son los bares y restaurantes, muchos de ellos concesionarios públicos.

En este sentido, ha explicado que el objetivo del Consorci es revisar los cánones que pagan cuando termine el año, teniendo en cuenta las pérdidas que hayan tenido.

También cifra en unos 100.000 euros las pérdidas del propio parque: "Si no hay actividades al aire libre o filmaciones, por ejemplo, no hay tasas, lo que tiene un impacto económico directo".

Los vecinos de Collserola y de las poblaciones del entorno son los otros afectados por las restricciones, y ya se han recogido más de 5.000 firmas en la plataforma Change.org para reclamar que se reabra el parque "por la salud mental y física".

Roda ha afirmado que el parque tiene abierto un canal formal de quejas, tanto para las personas físicas como las entidades, que han tenido que reforzar con más personal desde que se iniciaron las restricciones, que transmitiesen a la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat.

Al preguntársele por el fin de las restricciones, que dependen exclusivamente del Departament y que el teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, auguró que se alargarían hasta después de verano, Roda ha coincidido en que "no es extremadamente pesimista" pensar en que así será.

Investigación

Las restricciones por la PPA también afectan a los proyectos de investigación que se llevan a cabo en el parque, que han tenido que parar su actividad al no poder acceder al entorno natural objeto de estudio.

Roda cifra en una veintena los proyectos de investigación e innovación que se han tenido que parar relacionados con la fauna, como los murciélagos, los anfibios o las mariposas, con la flora o con el cambio climático, rompiendo en algunos casos series de 30 años.

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Asimismo, tampoco se está pudiendo evaluar "el impacto de lo que está pasando ahora", tanto por las prohiciones en el acceso como por el control de la población de jabalíes, que se deberán hacer una vez finalice el episodio de PPA i las restricciones.

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