Los Mossos intensificarán los controles de armas y drogas en La Mina tras los últimos tiroteos

Los Mossos d’Esquadra se han comprometido con el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs a intensificar los controles de armas y drogas en el barrio de La Mina tras encadenarse al menos tres altercados con disparos y sin heridos desde finales de abril. El último incidente ocurrió hace una semana, cuando una disputa entre dos familias acabó con una amenaza rubricada con tiros al cielo en el concurrido paseo de Camarón, a lo que siguió una réplica instantes después en una calle próxima, de nuevo con detonaciones al aire. A su vez, el consistorio informa de que la policía catalana destinará entre 20 y 30 agentes más a la comisaría de La Mina este verano.

La alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete, convocó una junta local de seguridad extraordinaria el pasado miércoles tras los recientes sucesos en los que se ha vuelto a abrir fuego en La Mina, que atemorizan y causan hartazgo entre los residentes. “No queremos normalizar estas situaciones”, esgrime el gobierno municipal.

El consistorio de la ciudad barcelonesa explica que en el encuentro con miembros de la Generalitat, los cuerpos de seguridad y la judicatura se selló que los Mossos intensifiquen los controles en La Mina del plan Kanpai, de identificación y detención de delincuentes multirreincidentes. También se prevé que aumenten los operativos del dispositivo Límit, para detectar armas de fuego, armas blancas y estupefacientes en registros de vehículos y personas en los barrios fronterizos entre Barcelona y Sant Adrià.

“Los dispositivos actuales continuarán activos y con una mayor frecuencia, igual que el dispositivo de verano en La Mina”, manifiesta el ayuntamiento. Aprecia que existe un compromiso “firme” y “explícito” para mantener actuaciones preventivas en la zona. Antes de la junta de seguridad, el gobierno adrianense expresó que lleva tiempo reclamando más identificaciones y registros para vigilar la presencia de armas en el barrio, así como también incrementar la presencia policial en las calles para prevenir nuevos percances.

Como en otros puntos de Catalunya, los investigadores vinculan la proliferación de armas de fuego en La Mina con el tráfico de estupefacientes. Sin ir más lejos, una investigación de los Mossos culminó este jueves con el registro de un piso en la calle Saturn, justo en la linde con Barcelona. Los agentes desmantelaron una plantación de marihuana que se cultivaba en la vivienda y se incautaron de unas 200 plantas. No trascendió que se practicaran detenciones durante la operación.

Ampliación de efectivos

A su vez, el Ayuntamiento de Sant Adrià señala que, durante la reunión con los responsables de seguridad y los mandos policiales, se informó de que un máximo de 30 agentes de los Mossos d’Esquadra se incorporarán a la comisaría de La Mina. Procederán de la promoción que está a punto de licenciarse en la Escuela de Policía de Catalunya.

La petición de aumentar la plantilla en el barrio es una demanda reiterativa desde hace años de la localidad del área metropolitana. Además, próximamente ingresarán cinco nuevos agentes en la Policía Local de Sant Adrià.

A la junta de este miércoles, acudieron el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, la delegada del Govern en Barcelona, Pilar Díaz, y el juez decano de Badalona, Josep Maria Noales. “Se continuará trabajando intensamente en la investigación de delitos relacionados con el tráfico de drogas y la tenencia de armas”, agrega el ejecutivo local.

Sistema de videovigilancia

Por otro lado, el Ayuntamiento de Sant Adrià prepara el despliegue de 16 a 18 cámaras de vigilancia en distintos puntos del término municipal. Cumplirán funciones tanto de seguridad como de supervisión del tráfico.

El consistorio estima que esa primera remesa del sistema de videovigilancia “podría entrar en funcionamiento antes de que finalice el verano”. Se cuenta con que la red se incremente “en una segunda fase, lo que permitirá ampliar el número de cámaras instaladas”, proyecta el gobierno municipal.

El último balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior apunta que, durante el primer trimestre de 2026, los hechos delictivos convencionales en Sant Adrià han aumentado un 4,1% en comparación con el mismo periodo de 2025. Han subido de 786 infracciones penales cometidas en los primeros tres meses del año pasado a 818 entre enero y marzo de este año, descontando los ciberdelitos.

Por su parte, el ejecutivo local de Sant Adrià afirma que, en base a las estadísticas del Departament d’Interior, “se ha registrado una disminución de los hechos delictivos” y “se ha incrementado el número de detenciones” durante el primer tercio de 2026. “Todos los esfuerzos se continuarán orientando a consolidar esta tendencia y reducir aún más la criminalidad”, postula en la localidad limítrofe con Barcelona, Badalona y Santa Coloma de Gramenet.