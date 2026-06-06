Transformación urbana
Empiezan las obras para transformar la avenida Roma de Barcelona en 'un gran paseo' que prioriza al peatón y las zonas verdes
Los trabajos corresponden al primero de los tres tramos proyectados, tienen un coste de 4,4 millones de euros y finalizarán en la primavera de 2027
La próxima semana se iniciarán las obras para transformar la avenida Roma en "un gran paseo" que dará prioridad al peatón y al verde, según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona. Se trata de una actuación que se llevará a cabo en la manzana situada entre las calles Viladomat y Calàbria, donde desde hace un año se encuentra el edificio Estel (antigua sede de Telefónica), que concentra oficinas como el hub europeo de innovación de la farmacéutica AstraZeneca. Las intervenciones corresponden al primero de los tres tramos del proyecto (que debe llegar hasta las calles Rocafort y Entença) y tienen un coste previsto de 4,4 millones de euros. Las obras se prolongarán hasta la primavera de 2027.
Los trabajos consistirán en ampliar el paseo pacificado hasta la calle València, se creará una plaza de 7.700 metros cuadrados y añadir un carril de servicio en plataforma única, tal y como ya existe en el resto de la avenida Roma. De este modo, se dará continuidad a las reformas iniciadas en 2004 entre las calles Aragó y Urgell y en 2010 entre Urgell y Viladomat. Además, el proyecto pretende complementar las mejoras que se están realizando en la estación de Sants.
La urbanización de este tramo forma parte de una iniciativa de "reforma participativa", ha indicado el consistorio, ya que la administración local encargó un anteproyecto de esta manzana de calles (entre Viladomat y Entença) y después lo puso en "contraste" con el vecindario.
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