Los delitos bajaron 6,6% en L'Hospitalet en el primer trimestre de 2026, aunque los robos con fuerza se mantuvieron

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) tiene puesto el foco en el número de delitos que se comenten en su término municipal desde hace meses. Los balances de los últimos años reflejan un incremento de la criminalidad que ha llevado al Departament d'Interior y a los Mossos d'Esquadra a poner en marcha un plan de choque, sobre todo, contra los robos con fuerza. El último balance del Ministerio de Interior expone que, en el primer trimestre de 2026, los delitos bajaron un 8% respecto al mismo periodo de 2025, pasando de 5,428 entre enero y marzo de 2025 a 4.992 en los mismos meses de este año. Si se sumen las denuncias por cibercriminalidad, el descenso es algo inferior: del 6,6%. Una tendencia muy similar a la experimentada en el conjunto de Catalunya, donde las denuncias por infracciones penales también cayeron un 6%.

Los robos con violencia e intimidación, uno de los delitos que más preocupan a vecinos y administraciones, han mantenido un mayor estancamiento y sólo descendieron un 1%, pasando de 615 denuncias a 609. Sí que experimentaron una mayor caída los hurtos (del 11,4%), aunque en términos absolutos el número de estos delitos es bastante más elevado: en los tres primeros meses de 2026 se denunciaron 1.823 hurtos en L'Hospitalet, una cifra que deja una media de unos 20 hurtos diarios. Aunque con valores absolutos mucho más bajos, los datos del ministerio también muestran un fuerte incremento de los delitos contra la libertad sexual, que han subido de 35 a 51 de un año a otro (+45,7%).

Con todo, los Mossos d'Esquadra explican que, desde que pusieron en marcha en abril de este año el Bastió, el plan de choque contra la delincuencia en la segunda ciudad de Catalunya, los datos respecto a hurtos y robos violentos también han empezado a reflejar síntomas de mejora. Una tendencia que aspiran a consolidar durante los próximos meses. En el marco de este plan, los Mossos, de la mano de os demás cuerpos de seguridad, establecen dispositivos policiales "extraordinarios" con controles en la calle, transporte público, ejes comerciales, zonas de ocio y parques de la ciudad que permita presionar a los delincuentes.

Asaltos en la vía pública

El perfil mayoritario de los ladrones violentos detenidos o identificados durante las cinco semanas de aplicación del plan Bastió corresponde a hombres —el 87%— que actúan sobre todo en la vía pública, donde se producen el 82% de los asaltos. Su principal objetivo son los teléfonos móviles, que suponen el 65% de los objetos sustraídos, y el método más habitual es el tirón, utilizado en el 51% de los casos. Casi la mitad de los autores, un 46%, emplea un patinete para escapar, mientras que solo un 13% recurre a un arma blanca. Entre los arrestados hay 175 jóvenes, que representan el 65% del total, y un 22% son menores de edad.

De los 290 detenidos contabilizados este año, 34 son delincuentes reincidentes y concentran el 36% de los arrestos. En cuanto a las víctimas, un 6% son menores y un 86% no presentan una situación de vulnerabilidad. Los Mossos subrayan que, al tratarse de autores “rápidos y oportunistas”, cualquier persona que transite por el espacio público “puede ser víctima”, una circunstancia que contribuye a incrementar todavía más la sensación de inseguridad.

De hecho, hace ya años que la inseguridad se ha convertido en el principal problema que denuncian los vecinos de la segunda ciudad de Catalunya. De hecho, en octubre de 2025, unos 3.000 vecinos de la localidad salieron a la calle en una manifestación histórica para denunciar los problemas delincuenciales con los que conviven, sobre todo, en los barrios del norte y reclamar medidas a las administraciones. Una situación que ha reconocido el propio alcalde de L'Hospitalet, David Quirós. "No puede ser que nuestra gente mayor se quede a en casa a partir de las seis de la tarde porque se siente insegura", denunció el edil el pasado mes de febrero tras conocer el último aumento anual de delitos.

El Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior se hace con datos estadísticos que proporciona la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y las policías locales que operan en Catalunya a partir de denuncias presentadas.