Cientos de trabajadores de Nissan se manifiestan en Barcelona contra el ERE que plantea despedir a 211 trabajadores

Cientos de trabajadores de Nissan se han manifestado este sábado en Barcelona contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podría dejar a 211 personas sin trabajo. La protesta ha recorrido la Via Laietana, desde Urquinaona hasta la plaza Sant Jaume. Los sindicatos denuncian que el ERE supone el "desmantelamiento" de la actividad de la multinacional japonesa en Catalunya.

La marcha ha estado encabezada por una gran pancarta con el lema: "Nissan nos engaña, 211 familias en la calle. No al ERE", y los manifestantes han coreado consignas como "Ni un paso atrás" o "Aquí no sobra nadie".

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A la movilización también se han sumado trabajadores afectados por expedientes de regulación de otras empresas, como Serra Soldadura, Quality Expresso y EGO.