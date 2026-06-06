SOS de la industria catalana del autobús ante el gigante chino eléctrico

Con tan solo 6.700 habitantes, Arbúcies, en la comarca de La Selva, tiene la particularidad de reunir a la histórica industria carrocera catalana, dedicada a la construcción de autobuses y autocares. En un momento clave de transición hacia la electromovilidad, sus tres empresas de cuarta y quinta generación, Indcar, Ayats y Beulas, que soportan cerca del 50% de la economía del Baix Montseny, reclaman apoyo y alertan del riesgo de que la industria local quede en el aire frente a la dura competencia procedente de China, gran líder del mercado eléctrico.

No es para menos. La china BYD suministrará 19 autobuses eléctricos a finales de año a la flota de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). La firma presentó la mejor oferta al concurso público y servirá de forma rápida las unidades, equipadas con la última tecnología. Asimismo, las principales operadoras en Catalunya exhibieron sus últimas adquisiciones en un acto en Granollers del Govern centrado en la necesaria modernización de la flota en Catalunya. A excepción de Font, que mostró un Mercedes Benz eléctrico, tanto Moventis, como Teisa y Sagalés presentaron modelos eléctricos de BYD.

La fabricación de autobuses, autocares y microbuses en Arbúcies, en La Selva, se basa en un intrincado proceso artesanal, donde la precisión de soldadores y planchistas da forma a vehículos personalizados. / Manu Mitru

Renovación de la flota catalana

El Govern ha indicado a los operadores que deben renovar un 75% de su flota para que sea sostenible el 1 de enero de 2029 si quieren ampliar hasta 2034 sus concesiones. Las empresas operadoras querrían priorizar los modelos europeos, pero “tienen plazos de entrega más dilatados, lo que les obliga a remitirse a fabricantes asiáticos", explica a EL PERIÓDICO la patronal catalana de las empresas de autobuses Fecav en nombre de las distintas concesionarias.

Júlia Pagès, responsable de finanzas del grupo Ayats. La empresa nació en 1905 y ofrece actualmente autobuses y autocares de dos pisos completamente personalizables. Además de su propio chasis, trabaja en modelos eléctricos y otros combustibles sostenibles. / Manu Mitru

El problema de las empresas independientes de la Selva radica en la escala y el cambio de paradigma técnico. Tradicionalmente, han comprado el chasis con motor de combustión a grandes marcas (Mercedes, Iveco, Scania, Mann) y diseñan una carrocería a medida, que construyen de forma completamente manual. Con el vehículo eléctrico, las baterías y el grupo propulsor están tan integrados en la estructura que los procedimientos son más complejos y costosos. Además, ante la competencia china, algunas firmas ya no están tan dispuestas a ceder los chasis.

Planta de Indcar en Arbúcies, especializada en microbuses y buses de barrio. / Manu Mitru

Gran especialización

En los últimos años, el sector en Arbúcies se ha centrado en nichos muy específicos para no perder competitividad. Indcar produce microbuses que se emplean en los servicios de barrio o a demanda. La empresa Ayats fabrica buses de dos pisos, que personaliza según las necesidades de cada cliente. Está desarrollando sus propios chasis y ha suministrado los autobuses turísticos de dos pisos 100% eléctricos a Barcelona. Beulas produce autocares personalizados. No les falta trabajo, pero miran el futuro con inquietud.

Gaël Queralt Mirbelle, CEO y consejero delegado de INDCAR (Industrial Carrocera Arbuciense SA), creada en 1888, hace 138 años, como taller de carruajes de madera y diligencias. / MANU MITRU / EPC

Se trata de una actividad que ya ha desaparecido en Francia, en Italia quedan pocos y en Catalunya y España se mantiene viva, explica el historiador y experto en movilidad Joan Carles Salmeron. “Al igual que sucede con el automóvil, muchos clientes vienen a buscar vehículos sostenibles, eléctricos, y aún no estamos del todo preparados", admite Gaël Queralt, director general de Indcar, representante de la quinta generación de una actividad que se remonta a 1888 y que emplea a cerca de 200 personas, aunque cifra hasta un millar los puestos de trabajo directos e indirectos. "Este gap se resolverá ahora comprando fuera de Europa, pero hay que tener cuidado por las consecuencias a medio y largo plazo, también sobre toda la actividad auxiliar”, añade.

Beulas inició su actividad en 1934 en Arbúcies. / Manu Mitru

Altos costes

Esta compañía fabrica unos 600 minibuses al año, y en estos momentos está entregando un pedido de 130 al municipio de Lazio (Italia). Indcar, que facturó 67 millones el año pasado, ha crecido con la adquisición de la manresana Car-bus, y está intentando llegar a acuerdos con empresas chinas que le suministren baterías. Su gran reto es diseñar buses de barrio pequeños para circular por calles habitualmente estrechas en los que quepan baterías con suficiente autonomía. Pero al tratarse de los inicios, los costes de fabricación son muy elevados para la industria local.

"Hay que pensar en un plan para la industria de Arbúcies", afirmó recientemente el secretario de Movilidad, Manel Nadal.

Trabajadores en la planta de Ayats, en Arbúcies, dedicada a la construcción de autobuses y autocares de doble piso completamente personalizados. Sirve a empresas y también a públicos tan diversos como grupos de música que los utilizan en sus giras. / Manu Mitru

Ayats tiene 150 personas trabajando en sus grandes talleres, pero hasta un millar también implicados en los cerca de 13.000 componentes que tienen sus autobuses, entre tornillos, luces, cristales, butacas, tapicerías, cables, sistemas, etc. "Estamos electrificando el autobús urbano. Los de mayor distancia los preparamos para ir con gas licuado. Tenemos que hacer solos mucha inversión en nueva tecnología. Invertimos dos millones en el primer prototipo y para un interurbano hay que destinar tres más, y no sabemos si saldrá bien", explica la responsable de finanzas del grupo Ayats, Júlia Pagès.

Adaptarse a los nuevos requerimientos "supone unos costes muy elevados que recaen directamente sobre el producto y sobre nuestro cliente final", lo que a la vez repercute en las nuevas inversiones y homologaciones que pueda realizar la empresa, explica la directora general de Beulas, Dolors Beulas. Por ello, y debido a "la competencia desleal de fabricantes de Asia, vemos complicado el futuro de empresas como la nuestra", añade. Beulas considera que "debería apoyarse al sector para afrontar con éxito las renovaciones de flotas en Catalunya y poder garantizar la continuidad de las empresas".

Pere Garriga Solà, alcalde independiente de Arbúcies, durante una entrevista sobre el impacto de la descarbonización de las nuevas flotas de autobuses en la industria carrocera local y en el territorio, en Arbúcies. / MANU MITRU / EPC

"El error es siempre primar solo el precio frente al valor que aporta la industria local. La administración debe valorar el producto diferencial local. Si pasa algo, podrá contar con una industria que verá que no ha perdido por el camino", explica el alcalde de Arbúcies, Pere Garriga.

“Sería ilógico no defender una industria que lo está haciendo bien y tiene mucho recorrido si se le da un empujón", afirma el experto en movilidad Joan Carles Salmeron.

"Hay que pensar en un plan para la industria de Arbúcies", afirmó recientemente el secretario de Movilidad, Manel Nadal, en un acto de la Fecav. Sin embargo, Queralt asegura que la administración todavía no se ha dirigido a ellos. "Esperamos que lo vea como una oportunidad para el territorio", señala, defendiendo que se destinen fondos para poder hacer el salto a la electromovilidad que compensen sus altos costes. "Es necesaria una voluntad política y también estratégica. Hay que ir alineados: el operador debe adquirirlos y la industria debe responder a los nuevos requerimientos. La administración debe ser el nexo de unión", sentencia.

El hub carrocero de Arbúcies representó hasta el 75% de la actividad económica en el municipio entre 1960 y 1990. Actualmente está algo por debajo del 50%. / Manu Mitru

"Es importante que la industria catalana evolucione si no quiere desaparecer", advierte Salmeron. El experto ve una gran oportunidad en las mejoras previstas para el transporte público en Catalunya y pide también apoyarla: “Sería ilógico no empujar a un sector con tanto recorrido que está haciendo bien las cosas”. Para Salmeron, este salto debe darse en casa y a nivel europeo, replicando el fuerte respaldo estatal que ha blindado a la industria china.