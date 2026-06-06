La temporada alta de playa en Barcelona arranca con los baños del Fòrum cerrados por el retraso en su reforma

La temporada alta de playa en Barcelona comenzó el pasado fin de semana, pero un tramo de costa de la ciudad continúa cerrado al público. La zona de baños del Fòrum -la piscina marina sin arena situada en un extremo de la capital- permanece con el paso sellado debido a una reforma adjudicada hace un año y, según la documentación consultada por EL PERIÓDICO, debía terminar como máximo el 12 de abril. Sin embargo, las obras se han retrasado y, además, se han encarecido en 674.155 euros a causa de modificaciones efectuadas sobre la marcha y por los arreglos de desperfectos causados por dos borrascas, Francis y Harry, en enero pasado. La remodelación se concedió por 1,44 millones de euros y acabará costando 2,12 millones.

Mapa de la zona de baños del Fòrum de Barcelona

El ayuntamiento menciona ambos temporales de principios de año para justificar la demora en la apertura del espacio. Provoca a su vez que no se preste por ahora la asistencia al baño para personas con discapacidad en el Fòrum, uno de los cuatro servicios de ese tipo que existen en la ciudad. Cuentan con personal, sillas adaptadas y grúas para que bañistas con movilidad reducida puedan adentrarse en la orilla. Ya están operativos en Nova Icària y Barceloneta, mientras que en el Bogatell volverá a funcionar a partir del 21 de junio. Excepcionalmente, y como paliativo mientras la reforma en la zona de baños se hace de rogar, el punto de atención en el Bogatell a bañistas con discapacidad auxilia de 10:30 a 19:30 horas este fin de semana y el que viene.

Por su parte, la plataforma Accessibilitat Ciutat i Platges Barcelona sostiene que las obras en el Fòrum comenzaron unos tres meses tarde después de que se desalojara de bañistas en septiembre pasado, cuando se antojaba que las labores iban a comenzar de inmediato. “Nos han quitado tres meses de baño”, critican miembros de la entidad, que agrupa a personas con discapacidad y movilidad reducida.

Daños en la zona de baños del Fòrum por las borrascas del pasado enero, en unas imágenes incluidas en un informe municipal. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Dos semanas más

El consistorio estima ahora que los trabajos concluyan en unas dos semanas y que el área recreativa vuelva a ser accesible antes de que se termine junio. No hay una fecha definida para reabrirla. “Las obras de mejora han sufrido retrasos a causa de los temporales marítimos que impactaron recurrentemente en la zona durante los meses de invierno y que generaron numerosos desperfectos en las infraestructuras existentes”, alega el gobierno municipal.

La asociación Accessibilitat Ciutat i Platges Barcelona remarca que la zona de baños del Fòrum “tiene unas características que no tienen las demás playas” de la urbe. “Es como una piscina -compara-. Se ajusta a las necesidades de una parte del colectivo de diversidad funcional, personas con una discapacidad importante, como parálisis cerebral”.

Daños en la zona de baños del Fòrum causados por las borrascas de enero, en unas imágenes recogidas en un informe municipal. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

La plataforma explica que el ayuntamiento le ha notificado varias fechas de reapertura del espacio que acabaron frustrándose. Muestra correos en que se habla del 15 de mayo, del 30 de mayo, del 15 de junio... “Han llegado esas fechas y, sorprendentemente, las obras no están acabadas”, se queja la entidad. Subraya que, mientras se pospone la reinaugración del lugar, hay bañistas con movilidad reducida que topan con dificultades en otros puntos del litoral para poder refrescarse: “El punto de atención de Nova Icària se satura. Hace unos días, en fin de semana, era una locura, no daba abasto… Hubo gente que tuvo que marcharse porque no podían ser atendidos”.

Daños en la zona de baños del Fòrum durante las borrascas de enero, en una imagen recogida en un informe municipal. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

“Entendemos la preocupación que esta situación puede generar”, responde el ayuntamiento, que admite el “carácter singular” de la zona de baños del Fòrum. “En todo caso, la prioridad municipal es garantizar que la puesta en funcionamiento del servicio se haga con todas las garantías de seguridad tanto para las personas usuarias como para los equipos profesionales”, esgrime. A su vez, defiende que los equipos de asistencia para bañistas con discapacidad en Nova Icària y la Barceloneta son “equivalentes” a la plataforma situada en la explanada al final de la Diagonal.

Escenarios del Primavera Sound

El recinto del Fòurm en torno al tramo para bañistas está ocupado esta semana por el festival Primavera Sound y lo seguirá estando hasta el desmontaje de los escenarios. Las condiciones de la contratación de las obras advirtieron que, en caso de prolongarse, los trabajos podían verse limitados y afectados entre el 19 de mayo y el 15 de junio por la ocupación de las instalaciones del certamen musical.

Recreación de la zona de baños del Fòrum tras su reforma. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Antes de emprender la remodelación, un informe del ayuntamiento exponía que la zona de baños del Fòrum acusaba “deficiencias en relación con el acceso de los vecinos, conservación de equipamientos y seguridad para los usuarios”. En ese sentido, los trabajos en marcha han de “solucionar una serie de carencias y defectos”, apunta el mismo dictamen, “debidos principalmente al deterioro intrínseco de los materiales, para que la zona se encuentre en óptimas condiciones de uso y seguridad”.

Recreación de la zona de baños del Fòrum tras su reforma. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Un diagnóstico del estado del lugar detectó “múltiples puntos ciegos que dificultan las tareas de vigilancia y salvamento”, espacios “percibidos como inseguros y propensos a problemas como agresiones y consumo de drogas”, “falta de sombras” y plataformas de baño que “necesitan mejoras en el pavimento para evitar resbalones”. Además, evaluó que la isla artificial Pangea, una especie de dique construido en frente de la pasarela, “presenta problemas de contaminación por acumulación de residuos”.

El ayuntamiento informa de que, con la reforma, se creará una “rampa de acceso autónomo al agua, pensada especialmente para personas con movilidad reducida que no requieren de asistencia personal ni técnica” para zambullirse en el mar. Entre otros cambios, se ha proyectado también restaurar la isla artificial para que sea un enclave de biodiversidad marina capaz de atraer aves. El consistorio añade que “se continuará trabajando para finalizar las actuaciones con la máxima celeridad posible y garantizar la reapertura del espacio con todas las condiciones de seguridad”.