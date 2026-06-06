Barcelona consolida las zonas para pasear a perros sueltos con seis áreas más desde 2023 y horarios más amplios

Barcelona multa desde finales de 2023 a quienes paseen perros sin atar por calles y lugares no habilitados al efecto. La medida se completó con la creación de las llamadas Zonas de Uso Compartido (ZUC), las únicas en que se consiente que los canes anden desatados con sus dueños y cohabiten con los transeúntes. La red de áreas exentas de sanción se estrenó con 110 espacios de libre acceso y sin vallar en plazas, parques y bulevares, a lo que se añadían las áreas para perros ya existentes, los habituales pipicanes, que sí están delimitados. A lo largo de los últimos dos años y medio, se han creado seis zonas más que, descontando dos bajas, amplían la lista a 114 ZUC operativas para soltar a los animales. A su vez, se ha alargado el horario de apertura de al menos 13 espacios en los que se puede llevar a las mascotas sin correa.

Desde que se implantó el régimen sancionador, el consistorio ha habilitado cuatro zonas de uso compartido más para llevar a los perros desatados en Sants-Montjuïc y otras dos en Sant Andreu. El ayuntamiento explica que “estos espacios se han situado en lugares donde el impacto del ruido sea menor”. Añade que su distribución se ha adaptado a “cambios urbanísticos recientes, tanto de zonas verdes como en nuevas construcciones”.

Mapa de visualización de datos.

En Sants-Montjuïc, la red ha crecido en el barrio de la Bordeta: una de las ZUC de nueva aparición se extiende sobre 1.426,9 metros cuadrados de la plaza de Cal Muns y la otra en 1.643,9 metros cuadrados de los jardines del Valent Petit, al lado de la Ciutat de la Justícia. Las otras dos incorporaciones en el distrito son los 1.886,2 metros cuadrados donde los canes pueden corretear sin ataduras en el parque de las Tretze Roses, en la Marina de Prat Vermell, y en los 5.889,1 metros cuadrados de los jardines de Can Mantega, en Sants.

Las ZUC han prescindido de unos 59.000 metros cuadrados en los últimos años y se han suprimido ocho áreas de perros

Desde que se castiga infringir la orden de llevar a las mascotas atadas, se ha autorizado también la entrada libre para perros en 1.195,1 metros cuadrados en los jardines de las Dones de la Motor Ibèrica, en Sant Andreu de Palomar, y 1.687,5 metros cuadrados en la plaza del Congrés Eucarístic, en el Congrés i els Indians. En este último barrio, se suprimió la ZUC de la plaza del Canòdrom, con 1.861,4 metros cuadrados. La otra baja se registró en la Barceloneta, donde se revirtió el tramo del muelle de la Marina en el que se permitió que los propietarios de canes los llevaran desabrochados.

Franjas de apertura

A su vez, el horario en que se admite ir acompañado con perros sueltos se ha incrementado desde 2023 en distintos lugares de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi, Sant Andreu y Sant Martí. En algunas ZUC, se ha pasado de franjas intermitentes durante el día para salir con las mascotas sin cinta a establecerse un horario continuo.

Un perro con la correa abrochada pasea con su dueño frente a un par de canes desatados. / FERRAN NADEU

En la calle Pierre de Coubertin y en el Mirador del Migdia, en Montjuïc, el horario limitado a un par de horas matinales y dos o tres por la noche para acudir con las mascotas desatadas se ha sustituido por otro más amplio y sin interrupción entre las 07:00 y las 23:00 horas. Del mismo modo, el parque del Mirador del Poble-sec se ha desecho de tres turnos de acceso para dueños de animales sin atar y ahora abre sin limitación entre las 07:00 y las 22:00 horas.

Por el contrario, una decena de ZUC ha reducido el tiempo de apertura. La que más lo recorta es la de los jardines de la rambla de Sants Nord: cambió el horario sin pausa entre las 08:00 y las 22:00 horas a una franja de 10:00 a 16:00 y otra de 20:00 a 22:00 horas. A su vez, dos plazas en el Fòrum, las de Leonardo da Vinci y Fraternitat, perdieron el tramo matinal para paseantes de perros sin atar y ya solo operan de 20:00 a 23:00 horas. El resto ha prescindido de una o dos horas de servicio.

Revisión y ajuste

A su vez, se han suprimido ocho áreas de perros, las que sí están cerradas. No se ha creado ninguna y, al mismo tiempo, se ha ensanchado la superficie de ocho y se ha contraído la de cuatro. “Se han eliminado los espacios más pequeños y se ha trabajado para asegurar que toda la población tenga cerca un espacio de calidad para pasear el perro”, esgrime el gobierno municipal.

Mapa de áreas de perros en Barcelona

También desapareció el pipicán del parque de Carles I, en la Vila Olímpica y de 2.512 metros cuadrados, el más extenso de Barcelona. Se desmanteló por la construcción de nuevos edificios de la Universitat Pompeu Fabra. La parcela era muy concurrida y la asociación de vecinos recuerda que falta por abordar el proyecto que planea recuperarla dividida entre dos solares. Reclama que su construcción no se demore porque sigue siendo muy demandada.

Durante los casi tres años que llevan en funcionamiento, las ZUC han acotado su superficie. Si sumaban 919.258 metros cuadrados en 2023, ahora las zonas de uso compartido se concentran en 860.015 metros cuadrados.

El pipicán más grande de la capital, situado en la Vila Olímpica, se eliminó por unas obras y está pendiente de reconstruirse en dos solares

El ayuntamiento explica que se acometió una “actuación de revisión y ajuste”, en base a la “participación ciudadana y la información que se deriva”. Defiende que se han introducido cambios “garantizando una cobertura territorial suficiente”. Agrega que las distintas modificaciones pretenden “mejorar espacios que ya se utilizaban habitualmente, adaptando la medida según las necesidades detectadas, de convivencia, de paso, de compatibilidad con circuitos, horarios y actividades para favorecer una mejor coexistencia entre las personas con perro y el resto”.

En algunas grandes extensiones de terreno se ha limitado el sector en que se tolera caminar con los perros sin ir sujetos. La mayoría sigue siendo parajes despejados amplios: la zona forestal del Park Güell ofrece 99.262 metros cuadrados de paseo con mascotas desatadas, 20.116 menos que los que se autorizaron de entrada; el parque de la Maquinista de Sant Andreu ha bajado de 10.131 a 8.882 metros cuadrados, mientras que la plaza Santiburcio lo ha hecho de 5.750 a 3.931 metros cuadrados. A su vez, la ZUC en la confluencia de la rambla Prim con Gran Via de les Corts Catalanes se ha empequeñecido de 3.937 a 1.150 metros cuadrados.