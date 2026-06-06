Barcelona descartó encuentros de ‘benefactores’ con León XIV a un millón de euros y otras prebendas que Madrid prevé por donaciones

¿Cuánto costará el viaje del Papa? ¿Quién lo pagará? Son dos preguntas que ya tienen respuestas, aunque son aproximadas, genéricas, pendientes de auditorías que tendrán lugar cuando el Pontífice ya haya visitado Madrid, Barcelona y Canarias, y haya vuelto a Roma. Su paso por las tres localidades afecta a cinco diócesis, y llama la atención que cuatro han elegido un sistema de donaciones y otra, Madrid, uno distinto.

La de Madrid es la única diócesis que ha previsto una serie de contrapartidas para los que donen cantidades que sirvan para sufragar la visita. Un sistema que se dio a conocer hace semanas y que cuenta como elemento más llamativo la posibilidad de mantener un encuentro privado con León XIV para los que abonen un millón de euros, los llamados “grandes benefactores”.

Es algo que no ha suscitado críticas públicas pero sí, dicen fuentes varias que prefieren mantenerse en el anonimato, un rechazo considerable en sectores de la lglesia e incluso, sostienen, en Roma. La Diócesis de Barcelona no entra en comparaciones, se limita a subrayar que descartó que los donantes recibieran esas contrapartidas que sí tendrán en la capital española.

25 millones

El pasado martes, la Conferencia Episcopal Española cifró en 25 millones de euros el presupuesto del viaje apostólico. De esa cantidad, siempre según la cúpula católica española, un 45% será aportado por "benefactores”, entre los que figuran “las principales empresas financieras, de seguros, de telecomunicaciones, hoteleras, de transporte ferroviario". Otro 30% será abonado por las diócesis que reciben al Pontífice, que utilizarán recursos logrados mediante donaciones de sus feligreses.

En los casos de Canarias y Catalunya, las administraciones harán aportaciones, de las que se calcula que supondrán cerca de un 20% del gasto total. El 5% restante vendrá de pequeñas donaciones hechas para la visita. El Gobierno catalán y el consistorio firmaron un convenio el pasado 8 de mayo con el Arzobispado de Barcelona, en el que fijan que entre ambas administraciones costearán el acto del martes en el Estadi Olímpic, el coste del centro de prensa que estará abierto en la Fira de Barcelona, y otras partidas, como el mantenimiento del espacio público, servicios auxiliares de limpieza y seguridad.

La diferencia

En todo este sistema se aprecia un claro contraste. De las cinco diócesis que el Papa visitará, Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, Gran Canaria, Tenerife y Madrid, solo esta última ha implantado un sistema que premia a los donantes, especialmente a los grandes empresas. En la cúspide de la pirámide donante figuran los “grandes benefactores”, que por un pago de un millón de euros tendrán acceso a un encuentro privado con el Papa, un espacio reservado en los actos de la visita de León XIV, un encuentro de trabajo en el Vaticano y la posibilidad de usar el distintivo del viaje apostólico. Por la donación de 500.000 euros se logra la categoría de “benefactor” y se logra lo mismo, con el matiz de que el encuentro no será privado.

En el tercer escalón figuran los “patrocinadores”, los que abonan 250.000 euros y reciben por ello presencia en los actos y el uso del distintivo, sin tener garantizado el encuentro con el Pontífice. Por 10.000 euros se accede a la condición de “colaborador”, y se figura en un directorio y se es mencionado en comunicaciones durante la visita. En el último peldaño de las donaciones están los “amigos” del viaje del Papa, gente que paga 1.000 euros y recibe a cambio un certificado de que los ha pagado. Toda esta clasificación fue incluida en un dosier enviado por la Conferencia Episcopal a las empresas, que avanzó Religión Digital.

El precio de una reunión

“Es un escándalo. La gente que puede pagar un millón de euros se puede reunir con el Papa y las personas humildes, no”, proclama una conocida figura del mundo eclesial catalán, que sostiene que la decisión tomada en Madrid ha generado indignación en varios sectores de la Iglesia y que en seguida llamó la atención también en Roma, si bien nadie ha levantado la voz.

Preguntado por esta cuestión, el coordinador del viaje papal a Barcelona, Enric Puig, se mostró diplomático y se limitó a subrayar que en la capital catalana no se optó por el mismo sistema: “Aquí es diferente. No hemos querido hacerlo. Aquí decidimos que se admitirían todo tipo de donativos, de empresas e instituciones, los ha habido y generosos. Lo que sí puedo avanzar es que cubriremos los gastos con las donaciones y las aportaciones de las administraciones”.

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El óbolo papal

Si lo recaudado supera el coste, agrega Puig, ese dinero sobrante será destinado al óbolo del papa León XIV, dinero que el Pontífice emplea para sus donaciones. Por ahora, tanto él como la Diócesis de Barcelona aseguran que no saben a cuánto ascenderá la factura final de la visita del Papa, pero precisan que ya se recaudado una gran parte de los recursos que serán necesarios.