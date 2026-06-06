Unas 200 personas desafían el cierre de Collserola con una caminata popular: "Hace 6 meses que no podemos hacer salud"

Unas 200 personas han protagonizado una caminata reivindicativa para reclamar la reapertura del Parc de Collserola, afectado por las restricciones para combatir la peste porcina africana. La iniciativa deriva de una recogida de firmas en el portal Change.org, que ha recabado más de 5.000 apoyos y que no suscribe ninguna entidad en concreto.

"Reclamamos que vuelvan a abrir Collserola; hace seis meses que no podemos hacer salud", explica a la ACN Cristina Alier, una de las participantes. El colectivo ha pasado por debajo de la cinta que impedía el paso a la pista forestal y, aunque los Mossos y la Policía Local han intentado identificar a los integrantes de la caminata, no han podido hacerlo.

Los participantes se han movilizado a partir de un cartel que empezó a circular por redes hace unas semanas y en el que no figura el nombre de ninguna entidad ni colectivo. Eso no ha impedido que unas 200 personas se hayan encontrado poco antes de las 9.00 horas en el acceso al camino de Can Catà, una pista forestal que empieza en el Parc de la Riera, en el barrio de Canaletes de Cerdanyola del Vallès, y que se adentra en el bosque entre árboles y campos de cultivo.

Poco antes de la hora fijada para iniciar la marcha han hecho acto de presencia agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Local de Cerdanyola, pero no han llegado a tiempo de situarse en la línea de acceso al parque, y los participantes la han cruzado por debajo caminando y en bicicleta. Una agente de la policía catalana se ha adelantado a toda prisa hasta la cabecera de la marcha, ya dentro del camino, y ha preguntado quién era el responsable.

El objetivo era identificarlo, conocer el recorrido que harían e informarle de las prohibiciones de acceso al medio natural. Los participantes, sin embargo, se han desentendido de cualquier responsabilidad, han expuesto sus motivos para estar allí después de medio año de prohibiciones y han asegurado a la agente que no había ningún responsable, sino que todos habían acudido por su cuenta siguiendo la información recibida por redes. Ante la negativa, la agente ha dado media vuelta y ha regresado al punto de acceso al camino. Allí, agentes de la Policía Local han restituido una segunda cinta policial, que ya estaba en el suelo antes de que llegaran los participantes de la caminata.

A partir de ese momento, se ha impedido el paso a una veintena de personas que han llegado tarde a la salida, y se les ha informado de que, si cruzaban la cinta, serían identificadas. Un vehículo de una empresa VTC que había accedido al camino para dejar a una persona también ha sido identificado.

Una hora más tarde, alrededor de las 10.00 horas, los participantes han llegado a su objetivo, la zona de Can Coll, donde han hecho un desayuno popular en las mesas de pícnic. Allí les esperaban dos agentes de los Mossos d'Esquadra, que no han identificado a nadie, y a los que más tarde se han sumado dos agentes más y dos miembros de los Agents Rurals.

Caminata pacífica y reivindicativa

El colectivo ha mantenido en todo momento una actitud pacífica y de respeto por el entorno natural, lo que no ha impedido que se vieran algunos carteles reivindicando la reapertura de la montaña. Los participantes, además, consideran que las medidas no se ajustan a lo que debería hacerse para evitar la propagación de la peste porcina.

"Creemos que las restricciones no se han gestionado bien; las granjas deberían perimetrarse y controlar los accesos de entrada y salida de camiones y personal", lamenta Alier. No entiende que cada día se vea entrar y salir coches, "incluso de los Agents Rurals", dice, sin que desinfecten los neumáticos, cuando, teóricamente, podrían ser elementos transmisores de la peste porcina.

En la misma línea se ha pronunciado Carles Escolà, que fue alcalde de Cerdanyola entre 2015 y 2019 por Compromís per Cerdanyola y que también se ha sumado a la movilización. Escolà ha considerado incomprensible que se permita llevar a cabo un rodaje en terrenos del Incasòl en Sant Cugat del Vallès, ciertas actividades económicas o el acceso a segundas residencias y, en cambio, no se pueda acceder para caminar o correr. "Ha llegado la hora de buscar alternativas, y las medidas las tienen que tomar las empresas que tienen interés en que no se propague la peste porcina", ha dicho, destacando que este es un tema que no afecta a la salud pública, como sí ocurría con la covid.

Restricción a la actividad deportiva

Los participantes han puesto de manifiesto las complicaciones que les comporta la prohibición de acceso al bosque para la práctica deportiva. "Voy caminando a Sant Cugat por la carretera, tragándome el humo de los coches, y no es lo mismo por el ruido; aquí entras y hay paz y salud", ha explicado Alier, que ha remarcado que personas con depresión, que salen del trabajo o que padecen enfermedades como la covid persistente tenían en sus caminatas por la naturaleza un importante punto de apoyo.

En Sant Cugat, las prohibiciones tienen impacto en algunas actividades, como la Marxa Infantil, que suele hacerse por el entorno natural. "Después de más de 60 años, parece que no se podrá hacer como siempre y será más descafeinada", ha destacado Josep Pros, vecino de la ciudad, que considera que la gente no merece "estar encerrada" con estas restricciones.

Los ciclistas también tienen una piedra en el zapato con el cierre. Además de ser una clientela importante para los restaurantes que hay en Collserola, también son usuarios habituales de los caminos que cruzan el bosque, y ahora ven cómo no pueden hacer su actividad habitual. "La carretera me gusta, pero aquí tienes cuatro y muy transitadas; los circuitos que hacíamos normalmente no se pueden hacer, estamos muy limitados a la carretera de Horta, la de la Arrabassada o la de Molins de Rei... El contacto con la naturaleza es nuestro psicólogo", explica Raúl Galán, ciclista de Sant Cugat.

Otros, como Jordi Mascarell, viven en barrios como Montflorit, rodeados de bosque. "Nos afecta no poder ir al medio natural; no entiendo cómo con la gripe aviar blindaron las granjas y con la peste porcina no hacen lo mismo", afirma.

Sant Cugat, a la espera del conseller Ordeig

Inicialmente, este sábado estaba prevista la participación del alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, en la caminata. Sin embargo, finalmente no se ha sumado porque se hacía en el término municipal de Cerdanyola del Vallès, según ha explicado a la ACN.

El alcalde envió hace unas semanas una carta al conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, después de saber que se estaban flexibilizando las restricciones en los terrenos del antiguo campo de golf de Can Sant Joan, unos terrenos del Incasòl donde se rodará parte de la película "The Last Druid", protagonizada por Russell Crowe. El alcalde reclamó flexibilizar también el acceso a entornos naturales ahora cerrados, tanto los integrados en Collserola como el espacio del Pi d'en Xandri o de Torrenegra, así como el bosque de Volpelleres.

Fuentes de Agricultura detallaron que Ordeig se reuniría próximamente con Vallès. "Todavía estoy a la espera de que el conseller Ordeig me dé hora para reunirme y dé respuesta a las dos peticiones hechas por carta", detalla. Considera que, ahora que el Govern prevé flexibilizar las restricciones en Collserola por el lado de Barcelona, debería hacer lo mismo con Sant Cugat. "Volpelleres no está conectado con Collserola", recalca, al tiempo que pide un trato igual para su municipio.

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Sobre el rodaje, Agricultura, junto con Agents Rurals, impuso medidas para garantizar que no se propagara la peste porcina a la empresa responsable de la filmación, lo que implicaba hacer un cierre total del espacio y establecer controles de acceso a la zona natural. "Si son capaces de permitir el rodaje en terrenos del Incasòl, algo que probablemente pasará esta próxima semana, también tienen que ser capaces de abrir los espacios naturales por la salud de las personas", ha concluido.