Álvaro Soler, Beret, Siloé y Conchita completan el cartel musical del acto del Papa en el estadio de Montjuïc

El encuentro del Papa con 40.000 personas el próximo martes en el Estadi Olímpic Lluís Companys se antoja el evento más multitudinario de la visita de León XIV a Barcelona. La vigilia de oración en Montjuïc está programada para la tarde del 9 de junio, 24 horas antes de la consagración de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, motivo central del viaje papal a España. La ceremonia litúrgica comenzará en torno a las 20:00 horas, justo después de que el pontífice acceda al estadio en papamóvil. El acto arrancará antes, a las 18:00 horas, con varios números musicales, que se han mantenido en secreto en buena medida. En el programa que EL PERIÓDICO ha consultado, figura que los cantantes Álvaro Soler, Beret, Alfred García y Conchita y los grupos Sabor de Gràcia y Siloé forman el elenco de artistas junto a Sergio Dalma y la Escolanía de Montserrat, cuya actuación ya era conocida y cerrará el excepcional acontecimiento tras la bendición del Papa.

Asimismo, un proyecto musical ligado a la Iglesia y otro de carácter solidario participarán en la velada. Los primeros en subir al escenario serán los componentes de Worship.cat, formado por músicos vinculados a la delegación de juventud del Obispado de Terrassa y que adaptan cantos de alabanza en inglés al catalán. Les seguirá el coro Gospel sense fronteres.

Tras unos vídeos testimoniales, será el turno del popular grupo Sabor de Gràcia. La banda de rumba catalana brindará tres temas: uno de su repertorio, ‘Nit de rumba d’esperança’, y versiones de dos temas emblemáticos, como son ‘Qualsevol nit pot sortir el sol’, de Jaume Sisa, y ‘Boig per tu’, de Sau.

Estrella y 'triunfito'

Un nombre que no se había asociado hasta ahora con la gira del Papa en España es el de Álvaro Soler. El cantante de pop latino de Sant Cugat del Vallès, que se ha ganado público y notoriedad en varios países, ofrecerá uno de sus éxitos internacionales, ‘El mismo sol’, acompañado de un grupo reducido de gospel. Además, Soler hará dúo con Alfred García, participante de ‘Operación Triunfo’ y representante de España en Eurovisión junto a Amaia en 2018. Ambos cantarán ‘Estrella’, un tema en catalán que lanzaron juntos en 2025. Aparte, el ‘triunfito’ interpretará ‘Els teus ulls’.

Dos actuaciones precederán a Soler y García. La solista Conchita regalará dos de sus letras, ‘El viaje’ (sobre la maternidad) y ‘Puede ser’. Y el sevillano Beret volverá a cantar en un acto de un pontífice: en 2023, se lució con ‘Superhéroes’ ante el Papa Francisco en el Vaticano. Repetirá la misma canción en la vigilia de Montjuïc con un coro infantil y añadirá una más de su repertorio, ‘Lo siento’.

Beret también participará en la vigilia de oración de León XIV en la plaza de Lima, en Madrid. Hará doblete al igual que Siloé. Los vallisoletanos serán los últimos en actuar en el Olímpic antes de que León XIV entre en el estadio. Tocarán los temas ‘Súbeme al cielo’ y ‘Todos los besos’.

Un pasaje de San Juan

Tras entonarse un himno, se espera que el Papa acceda al Lluís Companys poco después de las 19:50 horas y dé una vuelta por el tartán a bordo de un vehículo. El arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, dará al bienvenida al pontífice y, después de unas plegarias, León XIV responderá a tres testimonios: a un catecúmeno (una persona que se prepara para recibir el bautismo para ingresar en la Iglesia católica), otro relacionado con la salud mental y el último de una pareja. Se intercalarán los cánticos ‘Jo tinc set de tu’, ‘Nada te turbe’ y ‘Anima Christi’.

Ya en el tramo final, se recitará el aleluya, que antecederá a la lectura de un pasaje del Evangelio según San Juan. Se han elegido unos versículos en que Jesús anticipa a Nicodemo que su crucifixión redimirá al mundo y prometerá la vida eterna a los creyentes. El Papa compartirá unas reflexiones, a modo de comentario del fragmento bíblico. Después de otro himno y el rezo de un padrenuestro, León XIV impartirá la bendición antes de poner fin a la primera de sus dos jornadas en Barcelona.

Pasadas las 21:00 horas, y como colofón, Sergio Dalma tomará el escenario de Montjuïc con los niños de la Escolanía de Montserrat. Pondrán el broche con ‘Em dones força’, una melodía que el conocido intérprete y el coro adaptaron para un disco de 'La Marató de TV3', que recauda fondos cada año para la investigación clínica de una enfermedad.

Durante el encuentro, los artistas se irán combinando con la proyección de varios vídeos y algunas intervenciones. Está previsto que el filósofo y teólogo Francesc Torralba dirija un mensaje al público. Además, el sacerdote Bruno Bérchez, experto en Antoni Gaudí, conversará con una descendiente del arquitecto de la Sagrada Família, Maite Gaudí, sobrina nieta del genio modernista.