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Incendio en la fábrica de Honda en Santa Perpètua de Mogoda: última hora y afectaciones

Declarado un incendio en la planta de Montesa Honda en Santa Perpètua de Mogoda

Impactantes imágenes de la humareda provocada por un incendio en la planta de Montesa Honda

Impactantes imágenes de la humareda provocada por un incendio en la planta de Montesa Honda

Oscar Fius

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Inés Sánchez

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Los Bombers de la Generalitat trabajan en un incendio en la nave industrial de Honda en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), que ha obligado a evacuar a todo el personal, aunque no constan heridos, y que está provocando una gran columna de humo visible en toda la zona.

Gráfico que muestra la ubicación del incendio en la fábrica Honda.

Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto el incendio:

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