Incendio en la fábrica de Honda en Santa Perpètua de Mogoda: última hora y afectaciones

Los Bombers de la Generalitat trabajan en un incendio en la nave industrial de Honda en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), que ha obligado a evacuar a todo el personal, aunque no constan heridos, y que está provocando una gran columna de humo visible en toda la zona.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la ubicación del incendio en la fábrica Honda.

Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto el incendio:

30 dotaciones de los Bombers "En Santa Perpètua de Mogoda, concentramos nuestros esfuerzos en contener el incendio de la nave afectada y evitar su propagación a una nave vecina. También monitorizamos la columna de humo y controlamos pequeñas igniciones originadas en los alrededores del incendio (matorrales y otros)", ha explicado los Bombers, que ya trabaja con 30 dotaciones en este fuego.

El alcalde de Santa Perpètua descarta un confinamiento por el incendio: "No es tóxico" El alcalde de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), Juan Carlos Mingueza, ha descartado el confinamiento de la población por el incendio declarado este viernes sobre las 15 en la planta de automoción Honda del polígono Torre del Rector: "No es tóxico", ha afirmado en referencia a la columna de humo. En declaraciones a '3Cat', Mingueza ha asegurado que está en contacto permanente con los cuerpos de emergencias, después de que los Bombers de la Generalitat han ordenado la evacuación de los trabajadores de la planta, unos 150, así como de las naves más cercanas por una eventual propagación.

287 llamadas al 112 El número de emergencias 112 ya ha recibido 287 llamadas por el incendio en Santa Perpètua

Los Bombers trabajan en la evacuación de las naves cercanas "28 dotaciones evacuamos las naves industriales más cercanas a la afectada (hasta la calle del Mediterráneo). Pedimos el confinamiento de los trabajadores de otras empresas del polígono", han indicado. También han informado de que la "nave afectada ha colapsado y el incendio continúa activo".

Origen del fuego Las llamas han comenzado en la cubierta y se han extendido por toda la instalación .El volumen de las llamas no les ha permitido a los Bombers acceder al interior. Al inicio del incendio, todo el personal de la empresa de automoción pudo salir de la nave y no se han registrado heridos. La columna de humo es espesa y visible desde distintos puntos del Vallès.

"Hemos cortado el acceso a las calles principales para crear un perímetro de seguridad. Seguid las indicaciones de los profesionales que trabajan en la extinción del fuego", ha indicado Mossos en la red social 'X' en un trabajo conjunto con la Policía Local de Santa Perpètua.

El pirocúmulo del incendio, detectado por el radar El pirocúmulo, la nube de fuego, provocada por el incendio ha sido detectado por el radar de Meteocat.

Restringir actividades al exterior en la zona Protecció Civil ha recomendado a los vecinos próximos a la polígono industrial, cerrar puertas y ventanas por si el humo llega a sus viviendas. Además, aconseja a la población cercana al fuego evitar actividades en el exterior.

Evacuados 150 trabajadores La Policía Local de Santa Perpètua ha informado que se han evacuado 150 trabajadores. También se han activado dos ambulancias del SEM "en servicio preventivo", aunque no consta ningún herido por este fuego en Santa Perpètua.