Bares y puestos de los mercados de Barcelona servirán tapas de una 'tortilla del Tour' para celebrar el Grand Départ

Bares, restaurantes y puestos de comida preparada de los 40 mercados de Barcelona servirá raciones de la llamada 'tortilla del Tour', ideada para la excepcional salida de la ronda ciclista francesa desde la capital catalana, que albergará las dos primeras etapas de la prueba, el 4 y el 5 de julio. La tapa, versionada en cada establecimiento con su propia fórmula, se podrá degustar a partir del 8 de junio y hasta el 5 de julio.

La receta de la tortilla conmemorativa del paso del Tour de Francia por Barcelona es obra de Ot Salvans, chef del restaurante Manda Huevos. El plato se acompañará con una banderita de la ronda clavada en el pincho y servilletas con el recorrido de las etapas por la capital impreso. La tortilla no es la única propuesta gastronómica inspirada por el Tour concebida en Barcelona: también se venderán un pan y un pastel para la ocasión.

Aparte, los mercados se decorarán con adornos amarillos -el color del maillot de líder del Tour- a lo largo de junio y hasta el inicio de la prueba. Además, se organizará un concurso en el que los clientes que acudan a saborear la tortilla pueden ganar premios. Podrán participar accediendo al sorteo mediante un código QR impreso en las servilletas y dos 'photocalls' que recorrerán las plazas de abastos.

A su vez, el mercado del Besòs acogerá el ciclo Tasta'm el 27 de junio, con degustación de platos y envuelto de escenificación dedicada al Tour. Será a pocos días de que los ciclistas tomen la salida. De hecho, el inicio de la 'Grande Boucle' irá precedida de un programa de actos festivos que se prolongará durante una semana.

El ayuntamiento reitera que quiere hacer partícipe a la ciudadanía del 'Grand Départ' del Tour, que califica como uno de los grandes acontecimientos que la urbe acogerá este año. También quiere que actúe como un catalizador que dinamice el comercio local para que atraiga compradores. "Queremos que todo el mundo, independientemente de dónde esté o viva, pueda vivir el Tour como un evento de ciudad", proclama el concejal de Deportes, David Escudé, que asegura que la ronda francesa "no es solo una prueba deportiva extraordinaria, sino que dejará un legado en la ciudad".