Renfe refuerza las líneas de tren R1 y R2 de Rodalies por el aumento de viajeros en verano en Catalunya

Renfe reforzará los servicios de las líneas R1 y R2 de Rodalies de Catalunya para atender el incremento de la movilidad durante los meses de verano con un dispositivo especial que estará vigente hasta el próximo 1 de octubre, según ha informado este jueves en un comunicado la operadora ferroviaria. A partir de este fin de semana, la línea R1, que une L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) con Maçanet-Massanes, incorporará siete trenes más por sentido los sábados, domingos y festivos en el tramo comprendido entre Barcelona y Calella (Maresme).

Respecto a la frecuencia, entre las 10 y las 12 horas circulará un tren cada diez minutos desde la estación de Barcelona-Plaça de Catalunya en dirección a Mataró (Maresme). Por la tarde, entre las 17:30 y las 19:30 horas, el servicio también contará con convoyes cada diez minutos desde Mataró hacia la capital catalana, lo que supone una mejora respecto a la frecuencia actual de quince minutos.

En cuanto a la línea R2, la compañía reforzará el servicio en la estación de Platja de Castelldefels (Baix Llobregat) a partir del fin de semana del 13 y 14 de junio con diecisiete trenes adicionales los sábados, domingos y festivos. En dirección sur, desde Barcelona, se incorporarán ocho nuevas frecuencias entre las 9 y las 13 horas para facilitar el traslado de la ciudadanía a las zonas de playa. En sentido contrario, hacia Barcelona, se sumarán nueve frecuencias entre las 16 y las 20 horas, lo que permitirá duplicar el número de trenes en esta franja horaria para el retorno.

El objetivo de este plan de refuerzo es adaptar la oferta ferroviaria al aumento de la demanda estival y garantizar una movilidad fluida hacia los principales puntos de interés de la costa, ha especificado Renfe.