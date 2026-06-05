Reducir a 30 m² pisos de 60 m² para tener más alojamientos turísticos ilegales: Barcelona detecta 31 en una finca de Horta-Guinardó

La Dirección de Servicios de Inspección (DSI) del Ayuntamiento de Barcelona ha detectado 31 pisos turísticos ilegales en un edificio situado en la Travessera de Gràcia, 441, en el distrito de Horta-Guinardó. Se trata de una finca de planta baja y nueve plantas más, con un establecimiento hotelero con licencia que opera en los niveles superiores y con un total de 24 viviendas, 19 de las cuales tienen licencia de vivienda de uso turístico.

En una inspección conjunta de los inspectores de la DSI y los servicios de inspección de obras del Distrito de Horta-Guinardó, se detectaron diversas irregularidades, tanto en relación con el uso turístico de las viviendas como en las obras que se hacían dentro de los inmuebles. Solo una de las viviendas se encuentra ocupada como residencia habitual, mientras que el resto presentan usos vinculados a la actividad turística, con diferentes grados de cumplimiento de la normativa.

Los inspectores actuaron a partir de una denuncia ciudadana sobre estas posibles irregularidades. Los técnicos detectaron la segregación de viviendas, sin la correspondiente licencia de obras, que ha incrementado el número real de pisos turísticos en funcionamiento. Así, donde inicialmente había 19 viviendas de unos 60 m², la inspección ha identificado un total de 31 entidades de unos 30 m² destinadas a uso turístico, en algunos casos al amparo de licencias presuntamente fraudulentas y, en 4 de estos casos, sin ningún tipo de autorización.

Posibles sanciones

Por eso, Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado siete expedientes sancionadores por infracciones muy graves de la Ley de Turismo, con sanciones que pueden ir desde los 60.000 hasta los 600.000 euros; 14 expedientes de restitución y cese de la actividad de Vivienda de Uso Turístico sin permiso, que podrían llegar a dejar sin efecto las licencias de viviendas de uso turístico; 13 expedientes de legalización de obras y un expediente sancionador por infracción grave de la Ley de Turismo, con una sanción que puede ir de 3.000 hasta 60.000 euros por sobreocupación.

Según el consistorio, los expedientes de obras conllevarán la obligación de devolver los pisos a su estado original, y también podrían comportar la incoación de un expediente sancionador por infracción de la Ley de Urbanismo o, en el caso de que se considere que estas segregaciones han dado lugar a la constitución de infraviviendas, a un expediente sancionador por infracción de la Ley de Vivienda.

La primera teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, ha recordado que la Dirección de Servicios de Inspección detecta usos irregulares en viviendas turísticas y tramita las sanciones correspondientes. Desde el año 2018, este servicio ha dejado sin efecto 202 licencias de viviendas de uso turístico por incumplimientos normativos relacionados, entre otros, con las condiciones de habitabilidad o procesos de segregación no autorizados.

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La Dirección de Servicios de Inspección realizó más de 8.500 inspecciones en el año 2025, que dieron lugar a 577 expedientes sancionadores y 849 de restitución. En lo que llevamos de año, se han realizado 3.156 inspecciones, con 282 expedientes sancionadores y 192 de restitución. Bonet ha remarcado que gracias a la labor inspectora de la DSI, en los últimos diez años se han recuperado más de 6.600 pisos turísticos ilegales que han vuelto al mercado residencial.