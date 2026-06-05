La visita del papa León XIV a Barcelona coincide con las PAU: así afectarán los cortes y desvíos a los estudiantes

La visita del papa León XIV a Barcelona los próximos 9, 10 y 11 de junio coincidirá de lleno con la celebración de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Catalunya, una circunstancia que obligará a miles de estudiantes a planificar con especial cuidado sus desplazamientos hacia los centros de examen.

Así, a los habituales nervios de la Selectividad se suma este año un complejo dispositivo de seguridad y movilidad que provocará restricciones de tráfico, cortes de calles, modificaciones en el transporte público y una elevada afluencia de visitantes en distintos puntos de Barcelona y alrededores.

A continuación repasamos qué zonas tendrán más problemas de movilidad, cómo puede afectar a los estudiantes y recomendaciones para sus desplazamientos.

⚫ Zona Universitària

La Zona Universitària, en el entorno del extremo noroeste de la avenida Diagonal, es una de las zonas que menos afectaciones directas sufrirá. No se han anunciado restricciones en los accesos a los campus de la UB de este sector, pero los estudiantes que lleguen desde otros puntos de la ciudad podrían verse afectados por los cortes en el Eixample, por las modificaciones en algunas líneas de autobús y por un posible aumento del tráfico de entrada a la ciudad. En este caso, la L3 del metro también aparece como la opción más fiable.

⚫ Barcelona centro

Las mayores complicaciones se producirán en el centro de la capital catalana, especialmente en los distritos de Ciutat Vella y el Eixample.

Entre el 8 y el 11 de junio habrá restricciones de tráfico y estacionamiento en el entorno de la Catedral de Barcelona, concretamente entre la avenida de la Catedral, la plaza Nova y la plaza Antoni Maura. A ello se sumarán cortes de circulación y controles de acceso los días 9 y 10 de junio en torno a la iglesia de Sant Agustí y la plaza de la Gardunya, en el Raval.

Por eso, desde las 7:00 h del 9 de junio hasta las 23.59 h del día 10 quedarán cerradas al tráfico calles como Hospital, Jerusalem, Arc de Sant Agustí, la plaza de Sant Agustí y la plaza de la Gardunya. Unas restricciones afectarán especialmente a quienes se desplacen en autobús o en vehículo privado por el centro o deban pasar por Ciutat Vella para llegar a sus respectivos tribunales.

Mapa de ubicación de CIUTAT VELLA. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

⚫Plaza Universitat

El edificio histórico de la Universitat de Barcelona, en la plaza de la Universitat, se encuentra en una posición especialmente delicada. Aunque no se han anunciado cortes en la plaza ni en sus principales accesos, las restricciones previstas pueden dificultar la llegada de estudiantes procedentes del casco antiguo o de zonas que dependen de líneas de autobús que atraviesan el centro.

La recomendación es evitar depender del autobús y salir con margen suficiente. El metro puede ser una buena opción. Otras opciones son Rodalies o FGC, bajando en la plaza de Catalunya. No obstante, cabe tener en cuenta que en estas estaciones se prevé una gran afluencia de pasajeros.

Papa León XIV / Maurizio Brambatti / Zuma Press / Maurizio Brambatti / Zuma Press

⚫ Alrededores de la Sagrada Família

El día que se prevé más complicado es el miércoles 10 de junio, cuando se establecerá un amplio perímetro de seguridad alrededor de la Sagrada Família. Desde las 7:00 h del día 10 hasta las 2:00 de la madrugada del día 11 permanecerán cerradas al tráfico numerosas calles del Eixample, entre ellas tramos de la avenida Diagonal, Rosselló, Pau Claris, Roger de Llúria, Bruc, Girona, Bailèn, Passeig de Sant Joan, Roger de Flor, Nàpols, Sicília, Sardenya, Marina, Lepant, Provença, Mallorca y València.

Esto provocará cortes y desvíos generalizados de tráfico y afectará muy significativamente a la circulación de autobuses. 15 líneas de autobús sufrirán desvíos o modificaciones de recorrido, entre ellas la H8, H10, D50, 19, 33, 34, 39 y la 47. También habrá calles sin servicio de bus, como Provença, Marina, Sicília o Nàpols.

Gráfico de la Sagrada Familia. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

En este contexto, el metro puede convertirse en una buena alternativa. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha anunciado reforzará el servicio de metro entre un 30 % y un 65 % por la avalancha de visitantes que irán a ver al pontífice. No obstante, cabe tener en cuenta que la estación de metro de Sagrada Família estará cerrada todo el día 10 de junio, y los trenes de las líneas L2 y L5 pasarán sin detenerse en la estación. Además, ese día por la tarde, no se podrá acceder a la estación de Verdaguer (L4).

Con todo, quienes tengan exámenes en el centro de Barcelona deberán revisar con antelación las rutas alternativas y salir con tiempo de sobra. Esa será la mejor garantía para llegar puntuales y sin ansiedad extra.

⚫ Campus Ciutadella

Los estudiantes que realicen las PAU en el campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) no sufrirán directamente los cortes, pero sí deberán ir con cuidado si se desplazan desde el distrito de Ciutat Vella o del Eixample, donde sí se concentrarán las restricciones más importantes.

Las restricciones previstas en el Raval, en el entorno de la Catedral o en la Sagrada Família pueden provocar notables retenciones de tráfico, así como retrasos y cambios en las líneas de autobús que conectan distintos puntos de la ciudad con el campus.

Selectividad en el Campus Ciutadella de la UPF. / Jordi Otix / EPC

⚫ Zona Besòs-la Mina

Los tribunales ubicados en el ámbito Besòs-la Mina, vinculados a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), también están entre los que presentan menor exposición al dispositivo especial.

En esta zona no se prevén problemas graves de acceso (más allá del habitual tráfico de hora punta de la mañana, al que no hay que dejar de prestar atención). Igualmente, como en el caso anterior, tendrán que ir con especial cuidado los estudiantes que se desplacen desde otros puntos de la ciudad y salir con tiempo.

⚫ Baix Llobregat

Las afectaciones no se limitarán a Barcelona ciudad. El miércoles 10 de junio, el Santo Padre visitará el centro penitenciario Brians I, en Sant Esteve Sesrovires. Los alumnos que se desplacen desde esta zona hacia los distintos tribunales de examen, como hacia el Campus del Baix Llobregat de la UPC, también podrían encontrarse con complicaciones en la circulación.

Esa misma mañana, la circulación por las carreteras BP-1121 y BP-1103 y los accesos a Montserrat quedarán restringidos por la visita del papa a la abadía. Por eso, los estudiantes de los municipios del entorno que deban moverse para realizar el examen de Historia o Historia de la Filosofía, previsto a las 9.00 horas de ese día, tendrán que salir con más antelación de lo habitual.

Cabe tener en cuenta que a los posibles cortes de calles y carreteras se sumará el movimiento de personas que tratarán de acercarse a los lugares donde estará el pontífice.

De hecho, el sector hotelero de Barcelona prevé una elevada ocupación durante esos días por la llegada de visitantes internacionales y también se espera una fuerte afluencia de viajeros en la línea R2 de Rodalies, al conectar con el aeropuerto. Asimismo, se prevén aglomeraciones en estaciones como Sants, plaça Catalunya y passeig de Gràcia, ya que podrían registrar una actividad superior a la habitual.

⚫ Vallès Occidental

En cuanto a los estudiantes que se examinen en el campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en principio no se verán afectados de forma directa por los dispositivos de seguridad ni por los cortes de tráfico previstos con motivo de la visita del pontífice.

Igualmente, los alumnos del Vallès deberán tener en cuenta que los desplazamientos hacia Bellaterra pueden complicarse por los habituales atascos de tráfico durante la hora punta de la mañana, especialmente en corredores como la C-58, la AP-7 y la B-30. A ello podría sumarse un incremento puntual de usuarios en Rodalies y FGC durante los días de la visita papal.

Por eso, aunque se trata de una de las sedes menos expuestas a las afectaciones, la recomendación sigue siendo la misma: salir con suficiente antelación para evitar disgustos.

Acceso a la estación de FGC de la UAB, en una imagen de archivo. / Zowy Voeten / EPC

Refuerzos en Rodalies y FGC

Para absorber el incremento de movilidad previsto durante la visita del pontífice, Rodalies reforzará personal, señalización y frecuencias de trenes. También se habilitarán trenes especiales desde estaciones estratégicas como Aeroport, Barcelona Sants, plaça Catalunya, Arc de Triomf y passeig de Gràcia. Por su parte, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) también pondrá en marcha una operativa extraordinaria en las líneas Llobregat-Anoia y Vallès

¿Qué ocurre si un estudiante llega tarde al examen?

La coincidencia con el papa no es menor. En Catalunya, todos los alumnos realizan los mismos exámenes al mismo tiempo, por lo que llegar tarde puede comprometer la realización de la prueba. El primer examen de Lengua Castellana está programado para las 9:00 horas del lunes 9 de junio; el miércoles 10 la jornada arrancará con Historia o Historia de la Filosofía, y el jueves 11 con Lengua Catalana. Tres asignaturas que forman parte de la fase común y, por lo tanto, que deben realizar obligatoriamente todos los estudiantes que provienen de Bachillerato. Después habrá otros exámenes hasta las 17:00 h, con pruebas que corresponden a la fase específica.

La normativa de las PAU contempla la posibilidad de modificar la fecha de un examen únicamente en casos de incidencias graves debidamente justificadas.

Si el retraso se debe a un accidente de tráfico, el estudiante debe presentar un certificado policial. Si la causa es una incidencia en el transporte público, es necesario aportar un justificante emitido por el operador correspondiente, ya sea Rodalies, FGC u otro servicio. Sin embargo, no está claro si las afectaciones derivadas de la visita del papa, anunciadas con antelación y conocidas previamente, podrían considerarse una causa válida para autorizar la realización de las pruebas en otro momento.

Por ello, el mejor consejo para todos los estudiantes es planificar los desplazamientos con tiempo, consultar las afectaciones de movilidad antes de cada jornada y evitar, siempre que sea posible, el vehículo privado y los trayectos en autobús por las zonas más afectadas del centro de Barcelona.