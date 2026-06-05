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En la calle Córdoba

Los Mossos investigan un segundo enfrentamiento con armas de fuego en menos de una semana en el barrio de Sant Roc de Badalona

Un vecino advirtió a la policía de haber oído disparos en un piso en la misma calle en que se produjo un tiroteo la madrugada del pasado domingo

Un ajuste de cuentas entre clanes por el tráfico de marihuana provocó el tiroteo de Badalona que hirió de bala a una niña

La calle de Córdoba, en el barrio de Sant Roc, en Badalona, donde se han producido los dos sucesos con arma de fuego esta semana

La calle de Córdoba, en el barrio de Sant Roc, en Badalona, donde se han producido los dos sucesos con arma de fuego esta semana

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Gerardo Santos

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Badalona
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Los Mossos d'Esquadra investigan un segundo enfrentamiento con armas de fuego en menos de una semana en el barrio de Sant Roc de Badalona.

Sobre las 00:30 horas de la madrugada de este viernes, la policía catalana recibió un aviso en el que un vecino advertía haber escuchado varias detonaciones en la calle Córdoba, la misma calle en que el pasado domingo por la madrugada una niña de 10 años resultó herida en un brazo tras un ajuste de cuentas.

Según han confirmado los Mossos a EL PERIÓDICO, cuando llegaron al lugar un vecino les indicó de qué piso habrían provenido las detonaciones. Sin embargo, los agentes no encontraron personas o indicios que lo corroborasen.

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En todo caso y por el momento, los Mossos d'Esquadra no confirman que se trate de un tiroteo, aunque sí aseguran que han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

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