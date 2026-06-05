El Govern busca que el futuro Clínic beneficie a L'Hospitalet: "Trabajamos por vertebrar actividad en salud e investigación"

Aunque el futuro Hospital Clínic no verá la luz, al menos, hasta 2035, la delegada del Govern de la Generalitat en Catalunya, Pilar Díaz, ha señalado en unas declaraciones a la prensa a las puertas del mercado de Bellvitge que los estudios y los trabajos para hacer realidad el anhelado equipamiento avanzan de una manera "muy ágil". "Cada mes hay una reunión por parte de todas las administraciones que conforman el consorcio del nuevo Clínic y se está trabajando también en el Plan Director Urbanístico (PDU)", ha remarcado Díaz, quien ha apuntado también que este "progresa de una manera más que adecuada". También en materia de movilidad y, sobre todo, de la prolongación de la L3 del metro. En este apartado, la delegada ha dicho que en estos momentos se está modificando el proyecto ejecutivo ya existente para adaptarlo a la llegada del Clínic y dar respuesta a las necesidades del Hospital Sant Joan de Déu, ubicado al otro lado de la Diagonal.

El ejecutivo local de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), ciudad en la que ha tenido el encuentro, reclama desde hace meses la necesidad de que el futuro centro hospitalario debe tener un impacto positivo más allá de Barcelona, donde se encuentran los terrenos para el futuro Clínic, y contribuir a desarrollar la zona norte de L'Hospitalet, fronteriza con la capital catalana. Concretamente, el objetivo del consistorio que lidera David Quirós aspira a aprovechar la oportunidad que ofrece el futuro campus a los barrios del norte de la ciudad, los más densos de toda Europa y con algunos de los mayores índices de vulnerabilidad del área metropolitana. Específicamente busca que eso ocurra en los 156.000 metros cuadrados de los terrenos de Can Rigalt, una golosina urbanística para promotoras y administraciones: son próximos a la Diagonal y se ubican en la intersección entre Barcelona y L'Hospitalet y Esplugues de Llobregat.

Sobre esta cuestión que planea sobre el norte de L'Hospitalet, la delegada del Govern ha explicado que, en la actualidad, "se está trabajando para definir, desde el punto de vista urbanístico, qué es todo aquello que encaja con L'Hospitalet en ese ámbito y que puede ayudar a vertebrar y a desarrollar actividad tractora en materia de salud, de docencia e investigación". "Es una grandísima oportunidad", ha concluido Pilar Díaz. En una línea similar se ha expresado Quirós, quien también ha definido como una "gran oportunidad" la llegada del nuevo Clínic para avanzar en los ámbitos de la salud y el conocimiento, además de para poder urbanizar y planificar "mucho mejor" todo el entorno de Can Rigalt. "Estamos trabajando para poder aprovechar los usos de vivienda, de generación de economía y de equipamientos necesarios para la ciudad", ha aseverado.

En el marco del desarrollo de regeneración integral que también prevé el ayuntamiento hospitalense, el alcalde David Quirós ha indicado que el Consorcio definido para actuar en la zona "ya trabaja" y que la próxima aprobación de los presupuestos de la Generalitat comportarán también una aportación económica por parte del Govern para poder intervenir en materia urbanística y social. Además, el edil ha remarcado que también trabajan ahora para que los remanentes con los que cuenta el consorcio se puedan reinvertir en proyectos de regeneración en los barrios del norte y que ya cuentan también con la aportación municipal. Además, Quirós ha adelantado que la previsión del ejecutivo municipal es aprobar en el Pleno de este mes de junio la encomienda de gestión de distintos proyectos de regeneración al consorcio para "comenzar a aterrizar y concretar aquellas necesidades de transformación".