Audiovisuales
El rincón de Mollet que está ya en la historia del cine
Un espacio convertido en un escenario para escenas en un entorno natural y rural
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Catalunya ha sido escenario de multitud de películas y series, ya sea de superproducciones internacionales o de creaciones cinematográficas naciones o locales. Esto se debe, en gran medida, a su diversidad de paisajes o de arquitectura, que han facilitado la adaptación a los diferentes tipos de escenas.
Sin embargo, cuando pensamos en zonas de Catalunya donde se ha rodado, suelen venirnos a la cabeza ubicaciones como edificios históricos de Barcelona, el Barri Vell de Girona o pueblos costeros como Cadaqués. No es tan común, en cambio, pensar en municipios como Mollet del Vallès (Vallès Oriental, Barcelona), que aún teniendo lugares asombrosos, no destaca especialmente por ellos. Igualmente, los molletenses han podido ver algunas de sus localizaciones más comunes en la gran pantalla.
El rincón de Mollet del Vallès
En este contexto, en Mollet del Vallès hay un rincón en concreto que ocasionalmente ha funcionado como set de rodaje por ser un escenario natural y rural. Se trata del Espacio de Interés Natural de Gallecs, un extenso pulmón verde de 734 hectáreas, situado a 15 km de Barcelona, que pertenece a seis municipios del Vallès, aunque principalmente a Mollet. Entre otras cosas, destaca por conservar la agricultura tradicional y por sus frondosos bosques mediterráneos.
Este espacio acogió parte del rodaje del largometraje 'La Jauría', dirigido por Carlos Martín Ferrera. Concretamente, grabaron alrededor del camino de Sant Valerià, cercano a la Torre d'en Malla. Mientras que gran parte de las escenas ocurren en el Montseny, los Gallecs sirvieron de apoyo para planos más cerrados, nocturnos o en el interior de un coche, y en aquellos que requerían de un espacio natural de fondo sin cobrar demasiado protagonismo. La proximidad de los Gallecs facilitaba a su vez la producción sin necesidad de desplazarse hasta el Montseny.
Igualmente, esta no es la única ocasión en que los Gellecs han aparecido en televisión, ya que 'La Plaga' de Neus Ballús también hizo lo propio. Este largometraje, que mezcla documental y ficción, fue grabado íntegramente en el espacio natural de los Gallecs, además de otras ubicaciones de Mollet. La película ha tenido una gran repercusión cinematográfica y ha conseguido cuatro premios Gaudí, entre otros.
Directora de cine molletense
La relación de la directora catalana con esta ubicación no fue casualidad: Neus Ballús nació en Mollet del Vallès. Por este motivo, conoce perfectamente el potencial del municipio.
Ballús es directora de cine, guionista y montadora y, además de 'La Plaga', películas como 'Seis días corrientes' se han estrenado en festivales de prestigio internacional y han recibido numerosos premios. La molletense ha sido nominada dos veces a los Premios Goya, por 'La Plaga' y por 'Blow!', y a los Premios de Cine Europeo.
Además, junto a Pau Subirós, es fundadora de 'El Kinògraf', una productora independiente con sede en Barcelona que lleva a cabo producciones al mismo tiempo que ofrece servicios audiovisuales. La mayoría de sus proeyctos son documentales y trabajos con personajes reales, aunque también han prestado servicios a producciones de publicidad y de televisión.
De esta manera, 'El Kinògraf' ha utilizado frecuentemente las calles y los barrios de Mollet del Vallès para sus proyectos.
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