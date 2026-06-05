Enric Puig: "No esperaba que a los 80 años me llamaran para coordinar la visita de León XIV, cuando vino Benedicto XVI tenía 64"

Usted es jesuita.

Desde 1970, a los 25 años.

¿Y sacerdote?

Me ordenaron en 1977. Me dediqué mucho tiempo a la enseñanza. Primero en la Escola Professional del Clot, que ahora es Jesuïtes del Clot. Yo era antiguo alumno. Luego estudié Magisterio, después Pedagogía, y después me hice jesuita.

¿Vio de muy joven que sería religioso?

No en seguida, a partir de los 20 años lo empecé a pensar seriamente, pero no era mayor de edad (la mayoría de edad llegaba entonces a los 21 años), y mi padre me pidió que acabase la universidad y que luego no me pondría trabas, y aunque me contrarió un poco luego pensé que fue un acierto que me hiciera acabar la carrera de Magisterio. Yo sabía que mi padre era un hombre de palabra.

Tuvo usted un cargo político relevante. Jordi Pujol le nombró director general de Joventut en su primer Govern, en 1980, y lo fue hasta 1989.

Sí. Siempre pensé que Pujol hizo un primer gobierno de ‘consellers’ y directores generales buscándolos en el espacio que tenían que gestionar, y yo entonces me movía mucho por el mundo de las colonias y esplais, y llevaba la escuela de monitores. Supongo que fue por eso. Yo no le conocía. Despachaba directamente con él, porque Joventut dependía de Presidència. Estuve tres mandatos, no acabé el último, aunque Pujol quería, pero yo ya llevaba casi 10 años y me sentía llamado a ser jesuita. Siempre mantuvimos una muy buena relación.

Puig, el lunes en el jardín contiguo a la zona de prensa que se ha creado para los periodistas que seguirán la visita del Papa a la basílica. / Marc Asensio Clupes / EPC

Fue también alto cargo del Arzobispado de Barcelona.

Fui secretario general y canciller en tiempos de Ricard Maria Carles. De 1996 al 2000.

Y su sucesor, Martínez Sistach, le encargó coordinar la visita de Benedicto XVI a Barcelona en 2010, como ahora le ha tocado con la de León XIV. ¿Qué recuerda de aquel viaje de hace 16 años?

Tenía características distintas. Benedicto XVI estuvo 24 horas en Barcelona. Por la mañana fue a Santiago de Compostela y por la tarde ya estaba aquí. Trabajé con 70 voluntarios, no había nadie profesional. Había conocedores de la gestión, la industria, el comercio. Lo cogimos con mucho entusiasmo, yo entonces era más joven, y eso cuenta. Tenía 64 años. Dormía cinco o seis horas al día.

"En 2010 hubiéramos tardado 10 días en adjudicar las entradas para ver al Papa en Montjuïc que se agotaron en 20 minutos"

¿Ahora le pasa lo mismo?

No, ahora duermo más. En el 2010 había menos recursos y menos sofisticados. Se trabajó mucho en papel, no tanto on line. Ahora la getión de una entrada pasa por controles de seguridad y todo esto mediante el ordenador. Entonces hubo que rellenar papeles, pasárselo a la policía.

Las entradas para ver al papa León XIV en el Estadi Olímpic se agotaron en 20 minutos.

En 2010 hubiéramos tardado 10 días en adjudicarlas.

¿Cuándo supo que el papa León XIV vendría a Barcelona?

Cuando me llamó el cardenal Omella. El pasado 3 de diciembre. Me dijo: ‘Puedes venir un momento’. También estaba Esteve Camps (presidente delegado de la Junta Constructora de la Sagrada Família) y nos preguntó si nos veíamos con fuerzas de volver a organizar el viaje papal, porque Camps fue un colaborador decisivo en el de 2010. Él llevó entonces como voluntario las invitaciones y su coordinación con los cuerpos de seguridad. Hicimos una gran amistad. Omella sabía que Camps me ayudó mucho. Yo no pensaba que me volverían a llamar para esto.

“Supe que venía el papa el 3 de diciembre, cuando me llamó Omella y me preguntó si me veía con fuerzas para coordinar la visita”

¿Cuánto tiempo han dedicado usted y su equipo a la organización?

Empezamos la primera semana de marzo.

¿Cómo ha ido la coordinación con el Vaticano?

Bien. Los equipos del Vaticano que preparan los viajes saben mucho. La colaboración ha sido estrecha. Tienen una experiencia que evidentemente nosotros no tenemos, y te hacen caer en cosas importantes en las que podíamos no reparar. Trabajan con rigor y con un talante agradable.

El papa Benedicto XVI vino 28 años después de la anterior visita papal. ¿Cómo vivió la de Juan Pablo II en 1982?

Yo era director general de Joventut, estuve en Montserrat, bajo el aguacero, esperando al Papa. Estábamos todos empapados. Cuando el cardenal Jubany vio que llovía de esa forma pensó que no se podía hacer misa, y Pujol decía lo mismo. Jubany lo comentó y uno de los obispos le contestó: ‘¿Y así haremos una misa seca? (sin consagración ni comunión)’. Y Jubany le dedicó una mirada irónica. La gente había trabajado mucho para la visita de Juan Pablo II a Montserrat. Fue un viaje duro. Y en el Camp Nou recuerdo lo mismo. Un diluvio.

"Cuando vino Juan Pablo II, en 1982, yo era director general de Joventut. Estuve en Montserrat, bajo el aguacero, esperando al Papa. Estábamos todos empapados. Fue un viaje duro. En el Camp Nou recuerdo lo mismo. Un diluvio"

¿Qué diferencias ha encontrado entre organizar la visita de 2010 y esta de León XIV?

El viaje de Benedicto XVI no permitía mucho por su duración. De hecho, se hicieron dos actos que se complementaron bien. El acto en la Sagrada Família, su consagración, que era la actividad central. Una visita cargada de simbolismos, un primer reconocimiento mundial a Gaudí. Y el Papa rezumaba bondad, era mayor. Recuerdo darle la mano y que te mirara a los ojos. Era de pocas palabras, pero si iniciabas un diálogo lo seguía más que educadamente. El segundo acto de 2010 fue la visita al Hospital del Nen Déu, en el que el dolor está encarnado en los niños enfermos y sus familias. El Papa supo hacerlo muy bien con todos ellos. Pero en esa visita de Benedicto XVI a Barcelona hubo un handicap: faltó un contacto masivo con los creyentes y con la ciudadanía que puede tener interés en ver al Santo Padre.

Y esta vez será distinto.

Sí, lo hemos contrarrestado con el acto del Estadi Lluís Companys. En cuanto al contacto con el mundo del dolor, se repite y se amplía con el encuentro del Papa con entidades sociales en Sant Agustí, en el que participan 490 personas, y la visita a la cárcel de Brians, una de las ideas más logradas del viaje.

"Lamento la polémica, que nos podríamos haber ahorrado. Considero que en la misa el uso previsto del catalán es parecido al de la visita de Benedicto XIV. En el caso de la bendición se tendría que haber sido más atento a este asunto"

¿Qué opina del debate suscitado por el hecho de si el Papa hablará en catalán o castellano en la Sagrada Família?

Lamento la polémica, que nos podríamos haber ahorrado. Considero que en la misa el uso previsto del catalán es parecido al de la visita de Benedicto XIV. En el caso de la bendición se tendría que haber sido más atento a este asunto.

¿Dónde pernoctará el Papa?

En el palacio episcopal, donde ya durmió Benedicto XIV. Donde viven el cardenal Omella, los dos obispos auxiliares, David Abadías y Javier Vilanova, y el secretario de Omella, Marc Labori.

Ya puestos, ¿se sabe qué habitación le ha tocado al Papa?

Deberá de dormir en una habitación interior del Palacio Episcopal. Porque a Benedicto XVI le prepararon, con toda la ilusión, una que daba a la esquina con la calle de la Palla. Y cuando vino la policía del Vaticano dijo: ‘No ven que con esta calle estrecha aquí ponen un tablón en el edificio de delante y pueden entrar’.

"León XIV deberá de dormir en una habitación interior del palacio episcopal. Porque a Benedicto XVI le prepararon, con toda la ilusión, una que daba a la esquina con la calle de la Palla. Y cuando vino la policía del Vaticano dijo: ‘No ven que con esta calle estrecha aquí ponen un tablón en el edificio de delante y pueden entrar’"

Esta vez no ha trabajado usted solo con voluntarios, como hace 16 años

Esta vez, el aparato administrativo de la Sagrada Família ha cubierto la mayoría de espacios de comunicación, seguridad. Pero han quedado otros aspectos de los que encargarse. Hemos creado una organización descentralizada. Una comisión que coordina y un responsable por cada acto, el de la Catedral, el de Sant Agustí, el del Estadi Olímpic y el de la Sagrada Família (los actos de Can Brians y Montserrat corresponden a la diócesis de Sant Feliu). Cada responsable tiene un equipo propio y lo que se ha asumido desde la coordinación general de forma unificada son la seguridad y la comunicación.

¿Han hablado con todos los cuerpos de seguridad? Los de aquí y los del Vaticano.

Con todos y hemos hecho reuniones periódicas. Los cuerpos de seguridad del Vaticano han venido en dos ocasiones. Hemos hecho el recorrido que seguirá el Papa, hemos visitado los puntos en los que estará. Esta semana se ha hecho un último control de seguridad.

¿Cómo ha pasado que antes el Papa era el representante del mundo más conservador y ahora es el dirigente internacional más progresista?

No hay duda de que las palabras de León XIV ante las guerras, las injusticias, los peligros de la inteligencia artificial, está marcando su papado. A veces se hacen sermones perfectos pero que no llegan. Y León XIV llega a la gente. En el fondo, dice lo mismo que Francisco, con sus diferencias.

"Antes de recibir el encargo de la visita, vivía una etapa en la que siempre decía que mi tiempo había pasado. A partir del 11 de junio, mi aspiración es volver a esa etapa en la que sabes que no tienes ser protagonista de casi nada"

El peso que tendrá para la Sagrada Família la visita del Papa será muy significativo.

Ya lo está siendo la preparación. Hay un gran interés. Han pedido estar presentes televisiones del sudeste asiático, de países que no son católicos. El viaje de Benedicto XVI hizo que la Sagrada Família se proyectara en todo el mundo y que las visitas a la basílica aumentarán mucho desde entonces. Ahora quedará como un hito la presencia de León XIV.

¿Y después de la visita, qué tiene previsto hacer?

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Antes de recibir el encargo de la visita, tengo 80 años, vivía una etapa en la que siempre decía que mi tiempo había pasado. He tenido que ponerme en funcionamiento de nuevo con el encargo. Y mi aspiración es, a partir del 11 de junio, volver a esa etapa en la que sabes que no tienes ser protagonista de casi nada.