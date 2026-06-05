El Hospital Vithas de Esplugues incorpora el robot 'Da Vinci Xi' para cirugías de "máxima precisión"

El Hospital Vithas Barcelona, en Esplugues de Llobregat, ha incorporado el sistema de cirugía robótica 'Da Vinci Xi' para ampliar las capacidades de su bloque quirúrgico y permitir intervenciones de "máxima precisión" en distintas especialidades médicas.

En un comunicado enviado este jueves, el centro ha explicado que esta tecnología permitirá a sus especialistas realizar procedimientos mínimamente invasivos con el objetivo de "mejorar los resultados clínicos, aumentar la seguridad y favorecer una recuperación más rápida de los pacientes".

El sistema 'Da Vinci Xi' funciona como una extensión del cirujano mediante brazos articulados ultrafinos, una cámara 3D de alta definición y un software que elimina el temblor y amplifica la precisión durante las intervenciones.

La incorporación del robot tendrá especial incidencia en áreas como urología, ginecología y cirugía torácica, donde las técnicas mínimamente invasivas presentan beneficios relevantes para los pacientes.

"Absolutamente diferencial"

El urólogo del Hospital Vithas Barcelona Pavel Gavrilov ha asegurado que la cirugía robótica es "absolutamente diferencial" en su especialidad, ya que permite abordar procedimientos complejos como las intervenciones por cáncer de próstata, vejiga o riñón con una gran precisión. Según ha señalado Gavrilov, esta tecnología facilita preservar estructuras clave y mejora de forma significativa la calidad de vida del paciente tras la operación.

La jefa del Servicio de Ginecología del centro, Berta Díaz-Feijoo, ha destacado que la cirugía robótica aporta una elevada precisión en intervenciones ginecológicas complejas, como las histerectomías y las cirugías relacionadas con cánceres de endometrio, ovario y cérvix. Ha añadido que estas técnicas contribuyen a preservar la funcionalidad, reducir secuelas y acelerar la recuperación de las pacientes.

Recuperación más rápida

Asimismo, la especialista en cirugía torácica Anna Ureña ha explicado que la tecnología permite realizar resecciones pulmonares, la mayoría vinculadas al cáncer de pulmón, y cirugías de mediastino mediante abordajes mínimamente invasivos con mayor facilidad y precisión. Según Ureña, se favorece una recuperación más rápida y una reincorporación temprana de los pacientes a su actividad cotidiana.

El hospital ha afirmado que la incorporación del robot refuerza su apuesta por la innovación tecnológica y la medicina de vanguardia. El centro dispone de más de 39.000 metros cuadrados de instalaciones, 14 quirófanos, 160 habitaciones individuales y un servicio de urgencias operativo las 24 horas con circuitos diferenciados para pacientes adultos y pediátricos.