La red de transporte público despliega un dispositivo de refuerzo general ante la visita del Papa a Barcelona y Montserrat

Ante la previsión de una elevada afluencia de personas a los principales puntos de los actos previstos con motivo de la visita del Papa León XIV los días 9 y 10 de junio a Barcelona y Montserrat, toda la red de transporte público ha desplegado un dispositivo de refuerzo para garantizar los desplazamientos de la ciudadanía. Los diferentes operadores de metro, autobús, tranvía y Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) y Rodalies ampliarán su oferta y dispondrán de operativos especiales de atención y regulación de flujos en los principales puntos de concentración.

Tanto FGC como Rodalies han anunciado un despliegue extraordinario del servicio para acudir a los actos en Barcelona. Además de más frecuencias en las líneas metropolitanas, FGC también ha previsto un refuerzo en los accesos al Monasterio de Montserrat.

El martes en el Estadi Olímpic

Uno de los momentos con más afluencia de personas será el martes en los actos previstos en Montjuïc. La línea del Vallès incorporará 20 nuevas circulaciones en las líneas S1 (Terrassa) y S2 (Sabadell) y la línea L8 (Molí Nou) sumará ocho nuevas circulaciones. Asimismo, los trenes regulares de las líneas R5 (Manresa) y R6 (Igualada) operarán con composición doble desde las 15:00 h hasta el cierre del servicio. El miércoles, el refuerzo se centrará entre las 16.00 y la finalización del servicio.

El refuerzo en Rodalies será de cerca de 17.000 nuevas plazas más por hora repartidas entre las líneas R1 y R4, mientras que la R2 Nord y Sud ofrecerán unas 20.000 plazas por hora. El servicio incorporará 35 informadores y 120 agentes de seguridad en las estaciones de Catalunya durante los días de celebración.

Más metro durante la noche

Asimismo, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforzará de manera significativa la oferta de metro en las líneas L1, L3 y L5 a partir de la tarde en las líneas con conexión directa con la anilla olímpica. El incremento más importante de servicio está previsto hacia las 21:30 horas, coincidiendo con la finalización del acto en el Estadi Olímpic.

Las líneas de autobús 13, 55, 125 y 150, así como la ruta sur del Bus Turístic verán modificado o limitado su recorrido por Montjuïc: funcionará un servicio especial de autobús lanzadera entre plaza d'Espanya y el Estadi Olímpic, mientras que el Funicular de Montjuïc también aumentará su frecuencia.

El metro: la opción para ir a Sagrada Família

El otro gran momento de la visita a Barcelona tendrá lugar el miércoles por la tarde con la llegada a la Sagrada Família del Papa por la calle Roselló con el Papamóvil para la misa solemne con motivo del centenario de la muerte de Gaudí y la bendición de la torre de Jesucristo. Más de 80 autobuses acudirán de toda Catalunya para seguir el evento. Rodalies adaptará la oferta a la demanda prevista reforzando las líneas R1, R2 Nord i Sud, y R4 en las estaciones de Plaça de Catalunya, Arc de Triomf y Passeig de Gràcia. FGC reforzará ambos corredores también entre las 16.00 y el final del servicio.

Dentro de la ciudad, el metro es la opción recomendada, puesto que se cortará al tráfico el entorno del templo y los alrededores de Roselló a lo largo del Eixample. TMB aplicará un refuerzo intensivo en toda la red de metro, en especial de las líneas L2, L4, L3 y L5. Por motivos de seguridad y posible aglomeración, la estación de Sagrada Familia estará cerrada durante toda la jornada y los trenes de las líneas L2 y L5 circularán sin realizar parada. La Estación de Verdaguer (L4), debido a las obras del intercambiador y la gestión de flujos, durante la hora punta de la tarde solo se permitirá la salida de pasajeros y tendrá restringida su entrada.

Hasta 15 líneas de autobús sufrirán desvíos y modificaciones de recorrido, mientras que la línea T4 del Trambesòs prolongará su hora punta hasta las 23.00 horas para cubrir el aumento de demanda.

Visita a Montserrat

Asimismo, el miércoles por la mañana, FGC activará un operativo especial para los desplazamientos a Montserrat, donde se prevé una afluencia de más de 8.000 personas. El acceso a la Abadía solo se podrá realizar con el Cremallera y el Aeri de Montserrat, requiriendo reserva previa en la web de la Abadía. La línea del Vallès incorporará 22 nuevas circulaciones y la del Anoia sumará cuatro, así como varios servicios con trenes de doble composición. FGC dispondrá también de autobuses lanzadera desde primera hora de la mañana hasta la tarde-noche y establecerá controles específicos de regulación y seguridad.