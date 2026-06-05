Declarado un incendio en la planta de Montesa Honda en Santa Perpètua de Mogoda
Los bomberos han movilizado a 17 dotaciones y no se han registrado daños personales
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Santa Perpètua de Mogoda
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Los Bombers de la Generalitat trabajan para sofocar un incendio en la planta Montesa Honda del polígono industrial Torre del Rector, en Santa Perpètua de Mogoda.
El cuerpo ha recibido un aviso a las 14:58 de la tarde, y ha movilizado a 17 dotaciones, que han evacuado a todo el personal del polígono. Por el momento, según explican los bomberos, no constan daños personales.
Las llamas afectan completamente al interior y la cubierta de la nave, lo que imposibilita que los bomberos puedan trabajar desde el interior. La columna de humo es espesa y es visible desde diferentes puntos del Vallès.
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