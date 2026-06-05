Decenas de inquilinos del barrio del Gorg de Badalona se manifiestan contra las "prácticas abusivas de su propietario"

El barrio del Gorg de Badalona ha vivido una transformación notable en los últimos lustros. 'Expats' y otros perfiles con mayor poder adquisitivo de los que buscan vivienda en otras zonas de la ciudad han ido poblando las nuevas construcciones que se han levantado allí en los últimos años, atraídos por un barrio de nueva construcción, bien comunicado, a pocos minutos de la playa, y con el futuro Canal del Gorg como gran aliciente. No en vano, es en este barrio y en el contiguo de La Mora donde más ha crecido el precio del alquiler y de la compra de pisos. Sin embargo, no todos sus inmuebles viven de espaldas a los problemas mundanos de la vivienda. Es el caso de los inquilinos de los bloques llamados Marobert, que denuncian "prácticas abusivas" de su propietario.

Este martes, una cuarentena de estos inquilinos se manifestaron junto al Sindicat d'Habitatge de Badalona para hacer frente a las "cláusulas abusivas de su propietario", el fondo de inversión Strain Investments (asociado al Deustche Bank), "y acabar con la impunidad con que operan". Llevaron su protesta ante la sede de Bialto, la empresa encargada de gestionar la cartera de viviendas del fondo, situada en el Passeig de Gràcia de Barcelona. El objetivo de esta manifestación, indican desde el sindicato, radicaba en "forzar la apertura de una mesa de negociación" entre la propiedad y los inquilinos.

Desde el Sindicat, detallan que esas cláusulas afectan a unos 150 vecinos y consisten en, por ejemplo, repercutir el pago del IBI y un seguro de impago a los inquilinos, la falta de resolución de reparaciones estructurales, la negación a los inquilinos de que puedan cambiar la empresa que les ofrece los suministros básicos, y la falta de transparencia con el envío de facturas, que aseguran se facilitan a los vecinos de manera unificada, sin detallar y con periodicidad irregular. Así, denuncian que, por ejemplo, hay un vecino que tuvo que sufrir semanas de calor intenso con una persiana rota, o el caso de una vecina a quien le destrozaron la puerta del trastero para robarle hasta en tres ocasiones en un lapso de cinco meses.

Se trata de los bloques del número 510 de la calle Guifré y el número 61-63 de Pi i Margall, inmuebles construidos hace apenas cuatro años pero que ya presentan desperfectos, según denuncian los inquilinos. La entidad lamenta que desde hace meses han intentado abrir una mesa de negociación con la propiedad para abordar colectivamente las problemáticas que sufren. Aseguran que a pesar de las reiteradas peticiones a través de burofax, Strain Investments "ha evitado establecer un espacio de negociación con los vecinos organizados", lo que, a tenor del Sindicat, ha "obligado a las afectadas a aumentar la presión".

Todo eso, hasta la protesta del pasado martes, que tuvo lugar de la mano de la huelga de profesores. Allí se produjo una primera reunión de negociación con uno de los directores de Bialto, que según la entidad expresó su disposición a iniciar una negociación con los afectados, y "reconoció al Sindicat como interlocutor". De todas maneras, reiteran que el compromiso "llega solo después de meses de bloqueo y gracias a la presión ejercida por las afectadas".

"La posibilidad de negociación es porque las vecinas se han organizado y han forzado a la propiedad a sentarse a hablar. Solo manteniendo esta bastante colectiva podremos garantizar que la mesa de negociación se materialice y dé respuesta a las reivindicaciones de los locatarios", declara Gisela Bermúdez, portavoz del Sindicat d'Habitatge de Badalona.