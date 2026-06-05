Polémica en el barrio de Vallcarca de Barcelona: el cómic del Capitán Trueno tiene la culpa

Hace algo más de tres semanas, el distrito de Gràcia de Barcelona aprobó la propuesta de bautizar dos nuevos espacios públicos del barrio de Vallcarca i els Penitents con los nombres del cantautor Luis Eduardo Aute y del personaje de cómic Capitán Trueno. La decisión se tomó en un consejo plenario del distrito, el pasado 12 de mayo: Alex Monllaó, consejero técnico, puso sobre la mesa la propuesta, cuya evaluación ahora está en manos de la Ponencia del Nomenclátor. Sin embargo, no parece ser del agrado de los vecinos.

Un homenaje polémico

El Capitán Trueno fue uno de los personajes de cómic más populares del siglo XX. En plena dictadura franquista se convirtió en un símbolo de rebeldía progresista, mediante el cual su creador, Víctor Mora (militante del partido Comunista), logró introducir un mensaje de libertad, igualdad y justicia social. El éxito de sus historietas fue tan arrollador que llegó a vender cientos de miles de ejemplares por semana.

Con este nuevo bautizo, Monllaó propone reivindicar los valores de la obra de Mora y, al mismo tiempo, recordar el vínculo histórico del cómic con el barrio, en el que se encuentra el Centre Cívic El Coll, el que fuera el antiguo edificio de la Editorial Bruguera, el gigante del tebeo y de las novelas de bolsillo en España.

A pesar de esto, la Federació de Barris de Gràcia incide en que este nombramiento es un error: “Es una pequeña plaza en la calle de la Farigola, se conoce con este mismo nombre. ¿Quién va a pensar que ese espacio es la plaza del Capitán Trueno?”, argumentan.

En la Bruguera

Según cuenta la organización, los residentes han sugerido hacer un homenaje "real" al lazo del barrio con el Capitán Trueno a través de la creación de un centro de interpretación y documentación: "Tenemos un patrimonio de cientos de cajas con material del mundo del cómic guardadas en Terrassa, en un almacén cedido por el Ayuntamiento”, ha explicado.

Además de ello, ya cuenta con una posible ubicación para albergar la demanda de la instalación: el monasterio de la Mare de Déu de la Divina Providència, perteneciente a las Hermanas Clarisas y cerrado en 2022 por factores demográficos y de viabilidad de la comunidad. "Está en la calle de la Mare de Déu del Coll, en la ruta de la Bruguera", apunta.

La Editorial Bruguera, fundada en 1910 bajo el nombre de El Gato Negro, tuvo en nómina a dibujantes como Francisco Ibáñez, padre de Mortadelo y Filemón, que ya cuentan con su propia colección de monedas, y Manuel Vázquez, autor de 'Las hermanas Gilda'. "También forma parte del circuito del Parc Güell, puede generar un gran beneficio para la ciudad”, destacan los residentes.

Un referente mundial

Los vecinos de Vallcarca trasladaron la petición al distrito el pasado mes de octubre. El encuentro contó con la presencia de Monllaó. No obstante, según cuentan desde la Federació, no dio ninguna respuesta: "No hemos vuelto a saber nada desde entonces. Nos gustaría tratar el tema con el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)".

Algunas fuentes municipales exponen que el distrito de Gràcia ve con buenos ojos la puesta en marcha de esta iniciativa. El consistorio señala que, para potenciar las actividades relacionadas con el cómic, se ha aumentado el contrato del Centre Cívic para actualizar las estrategias del proyecto de recuperación de la memoria de la Editorial Bruguera. Esta planificación podría hacer que el equipamiento se reivindique como un espacio de referencia en el mundo del cómic.