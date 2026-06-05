Los buses V29 y D20 aumentan su capacidad en fines de semana y festivos para facilitar el acceso a las playas de Barcelona

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforzará las líneas de autobús V29 (Diagonal Mar–Roquetes) y D20 (Passeig Marítim–Ernest Lluch) los fines de semana y festivos del periodo estival para facilitar el acceso a las playas y evitar aglomeraciones. La medida se toma a partir de este sábado 6 de junio.

TMB ha indicado este viernes que, en el caso de la línea V29, estos refuerzos consisten en poner hasta cuatro buses articulados más en una parte del recorrido. Normalmente se cubre con vehículos estándares. La decisión trata de aumentar la capacidad para transportar pasajeros. En el caso de la línea D20, habrá hasta cuatro vehículos más que se añaden a la oferta regular existente con vehículos articulados.

Durante los primeros días, habrá informadores y señalización en las paradas de las dos líneas. Como los vehículos pueden tener recorridos diferentes, se recomienda a los usuarios que miren el cartel frontal del bus antes de subir para comprobar que pueden llegar a su destino.