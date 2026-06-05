El castilllo de Montjuïc estrena dos espacios para albergar exposiciones

El castillo de Montjuïc de Barcelona ha inaugurado este viernes dos espacios para albergar exposiciones. Las salas se han estrnado con sendas muestras que reivindican la memoria histórica: una es 'Viure, conviure i sobreviure: Brigades Internacionals i multilingüisme' y la otra, 'La Seat: Fàbrica de Transformacions'. El Ayuntamiento de Barcelona ha explicado que ambas exhibiciones "amplían el relato histórico y social que el castillo ofrece al público y refuerzan su función como espacio de memoria colectiva".

La primera exposición es el resultado de la investigación de los historiadores Ramon Naya Ortega y Lourdes Prades Artigas sobre el aprendizaje de las lenguas y la lucha contra el analfabetismo entre los voluntarios internacionales que participaron en la Guerra Civil. La muestra "pone de manifiesto como una comunidad multilingüe tan heterogénea fue capaz de vivir, convivir y sobrevivir en un período tan breve e intenso".

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La segunda exposición retrata cómo la empresa Seat "desencadenó un conjunto de transformaciones profundas que superaron ampliamente la esfera automovilística y cómo tuvo un impacto determinante en la economía, el urbanismo, la arquitectura, la cultura y la política del país". La muestra, que han comisariado los periodistas Laia Soldevila y Jordi de Miguel, tiene como eje principal el análisis de los mecanismos de control sobre los trabajadores y la lucha clandestina de las comisiones obreras: "Las reivindicaciones laborales en Seat fueron un elemento vanguardista en el movimiento obrero para la democracia".