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El castilllo de Montjuïc estrena dos espacios para albergar exposiciones

El recinto los inaugura acogiendo una muestra sobre el combate contra el analfabetismo en las Brigadas Internacionales durante la Guerra Civil y otra sobre el papel de las reivindicaciones obreras en Seat en el paso de la dictadura a la democracia

Un supuesto paredón franquista permanece olvidado en el exterior del Castillo de Montjuïc

El castillo de Montjuïc, en Barcelona.

El castillo de Montjuïc, en Barcelona. / RICARD CUGAT

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El castillo de Montjuïc de Barcelona ha inaugurado este viernes dos espacios para albergar exposiciones. Las salas se han estrnado con sendas muestras que reivindican la memoria histórica: una es 'Viure, conviure i sobreviure: Brigades Internacionals i multilingüisme' y la otra, 'La Seat: Fàbrica de Transformacions'. El Ayuntamiento de Barcelona ha explicado que ambas exhibiciones "amplían el relato histórico y social que el castillo ofrece al público y refuerzan su función como espacio de memoria colectiva".

La primera exposición es el resultado de la investigación de los historiadores Ramon Naya Ortega y Lourdes Prades Artigas sobre el aprendizaje de las lenguas y la lucha contra el analfabetismo entre los voluntarios internacionales que participaron en la Guerra Civil. La muestra "pone de manifiesto como una comunidad multilingüe tan heterogénea fue capaz de vivir, convivir y sobrevivir en un período tan breve e intenso".

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La segunda exposición retrata cómo la empresa Seat "desencadenó un conjunto de transformaciones profundas que superaron ampliamente la esfera automovilística y cómo tuvo un impacto determinante en la economía, el urbanismo, la arquitectura, la cultura y la política del país". La muestra, que han comisariado los periodistas Laia Soldevila y Jordi de Miguel, tiene como eje principal el análisis de los mecanismos de control sobre los trabajadores y la lucha clandestina de las comisiones obreras: "Las reivindicaciones laborales en Seat fueron un elemento vanguardista en el movimiento obrero para la democracia".

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