Badalona estrenará en el barrio de Artigues la primera zona verde de aparcamiento de la ciudad

En octubre de 2024, el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, abría la puerta a implantar zonas verdes de aparcamiento, destinadas para residentes, en los barrios de la ciudad cuyos vecinos así lo pidiesen. En aquella ocasión, sobrevolaba la posibilidad de que el barrio de Casagemes acogiese una prueba piloto con hasta 400 plazas. Veinte meses después, el Ayuntamiento de Badalona ha anunciado que será el barrio de Artigues el primero de la ciudad en disponer de una zona verde de aparcamiento.

La implementación comenzará este verano y, según ha explicado el alcalde Albiol, la medida se ha decidido "con un acuerdo total con los vecinos". La medida implica la transformación de 141 plazas de estacionamiento libre en plazas reguladas. Concretamente, 95 plazas serán de zona verde (un 67%), 39 de zona azul (el 27%) y otras siete se destinarán a la distribución urbana de mercancías (DUM).

Principalmente, la zona verde se concentrará en las calles de Balmes, del Mariscal Cabanes, de Rafael Casanova y de Santiago. La tarifa de zona verde para residentes será de 0,9 euros a la semana (con un máximo de 46,8 euros el año), mientras que para los no residentes será de 3 euros la hora. El horario de regulación será de 9 a 21 horas, de lunes a sábado.

La zona azul se ubicará en la avenida de Juan XXIII y en las calles de Simancas y de Chile, con el objetivo de favorecer la rotación de vehículos y facilitar el acceso a los comercios y servicios del entorno. Para las plazas de aparcamiento de zona azul, la tarifa es de 1,75 euros la hora, y el horario de funcionamiento es de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas de lunes a sábado. Además, se crearán siete plazas de carga y descarga (DUM) en la calle de Chile, que representarán el 4,96% del total de las nuevas plazas reguladas.

Presentación de la zona verde de aparcamiento en el barrio de Artigues de Badalona, este viernes 5 de mayo / AJUNTAMENT DE BADALONA

En cuanto a la posibilidad de extender las zonas de estacionamiento regulado a otros barrios de la ciudad, Xavier Garcia Albiol, ha avanzado que se "hará allá donde sea necesario, pero siempre, como en el caso de Artigas, que sea de acuerdo con los vecinos". "No haremos ninguna zona regulada sin la petición y el acuerdo de los vecinos", ha remarcado.