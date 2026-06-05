Albiol saca pecho de la caída del 9% de los delitos en Badalona el Día de la Guardia Urbana

El auditorio Badalona Centre Internacional de Negocis (BCIN) se ha vestido de gala este 5 de junio de 2026 para acoger el acto institucional del Día de la Guardia Urbana, una jornada dedicada a reconocer públicamente la labor de quienes velan por la seguridad y la convivencia en la ciudad.

Durante su intervención, el alcalde Xavier Garcia Albiol ha puesto en valor la proximidad como el sello distintivo de la policía local badalonesa, calificando su función como un servicio "más humano" volcado en el apoyo directo a los vecinos. En este contexto de servicio público, el edil ha destacado con optimismo la reducción del 9% de los hechos delictivos en la ciudad durante el primer trimestre de 2026, según los datos de criminalidad del Ministerio de Interior.

Concretamente, el informe ministerial concluye que entre enero y marzo ha habido en Badalona 2.950 denuncias penales, por otras 3.239 que hubo el primer trimestre del pasado 2025. Según un comunicado municipal, el avance en seguridad se ha visto favorecido por la estrecha coordinación entre la Guardia Urbana, los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional, la Guardia Civil y los estamentos judiciales y fiscales, una alianza estratégica que ha sido subrayada como pilar fundamental de la gestión actual.

Por su parte, el nuevo jefe de la Guardia Urbana de Badalona, el intendente mayor Óscar Parada, ha explicado que el cuerpo se halla inmerso en un proceso de transformación, con cambios estructurales y organizativos destinados a mejorar la planificación y aumentar la presencia efectiva de los agentes en las calles para responder a las necesidades reales de Badalona.

51 galardones

El momento central de la celebración ha sido la entrega de un total de 51 galardones que premiaron diversas facetas del compromiso social y profesional. Entre las distinciones, se han otorgado 31 felicitaciones profesionales por actuaciones de especial mérito e implicación, así como 5 medallas de permanencia que homenajearon los 20 años de servicio de varios agentes en la institución.

El reconocimiento no se limitó al cuerpo policial, ya que se entregaron diez distinciones públicas a ciudadanos, entidades y profesionales de diversos ámbitos por su desinteresada colaboración con el bienestar común. Asimismo, la jornada ha servido para estrechar lazos con la entrega de 5 medallas de colaboración a miembros de otros cuerpos de seguridad, reafirmando el concepto de una "Policía de Catalunya", explica el comunicado del consistorio.

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El acto también ha dado objeto de críticas. Como las del líder de ERC Àlex Montornès, quien ha cargado contra Albiol por poner el himno de España durante la gala y "españolizar la institución".