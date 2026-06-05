Albiol insiste en retirar ayudas a las familias de alumnos absentistas

No es la primera vez que el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, lo plantea. Tampoco se trata de una cuestión desconocida en la ciudad, ya que profesores y entidades lo denuncian desde hace tiempo. Sin embargo, pese a que su diagnóstico coincide con el del alcalde, el tener que recurrir a retirar ayudas sociales es el punto de disenso entre Albiol y las entidades. "Lo tengo clarísimo, si le dices a una familia que si no quieren llevar al niño a la escuela les van a retirar las ayudas, verás como entonces sí lo harán", sentenció este jueves el alcalde.

Las declaraciones las hizo el edil popular este jueves en la Cadena SER, y están en la línea de lo que planteó ahora hace algo más de un año en un Pleno municipal, cuando aseguró que "o llevas a tu hijo al colegio, o si recibes algún tipo de ayuda económica se te acabará la ayuda".

"Ahora saltará no sé quién, cuando escuche mis declaraciones, y dirán que si soy racista, que si voy en contra de la pobreza", ha seguido Albiol, consciente de la oposición que suele levantar el hecho de proponer sanciones para paliar el absentismo escolar. "Yo quiero medidas así para que estos niños y niñas, que los sacan de la escuela y que, por lo tanto, serán unos ignorantes que no podrán hacer nada en la vida, se puedan formar y puedan cursar secundaria, bachillerato y vayan a la universidad o a formación profesional para que salgan de la marginalidad y la pobreza".

"El resto de políticas del 'buenismo' no ha dado resultado", ha concluido Albiol en su intervención en el programa radiofónico 'Aquí Barcelona'. Es el mismo planteamiento que dibujó el edil en la sesión plenaria de noviembre de 2025. En el contexto de un debate sobre la situación de vulnerabilidad que arrastra desde hace décadas el barrio de Sant Roc ―esta semana de nuevo en el foco mediático tras el tiroteo del domingo por la noche que acabó con una niña herida de bala en un brazo―, Albiol pasó a explicar que desde hace muchos años administraciones de todo signo político han destinado millones de euros para intentar acabar con la degradación del barrio. Algo que, según el parecer del alcalde, no ha funcionado: "Seguir destinando dinero para seguir haciendo lo mismo, y que la situación no mejore, yo no lo comparto".