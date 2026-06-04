Cómo se reparten los gastos de la visita del Papa a Barcelona: la Generalitat y el ayuntamiento pagarán parte de los actos

La visita del Papa a Barcelona durante 48 horas la próxima semana movilizará una gran cantidad de recursos y personal para preservar la seguridad, la limpieza y el funcionamiento ordinario de la capital durante la excepcional gira de León XIV en España. No ha trascendido por ahora una estimación completa de los desembolsos derivados de la organización de los actos con presencia del pontífice, pero sí se sabe que la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona pagarán parte de la factura. Ambas instituciones rubricaron un convenio con el Arzobispado de Barcelona el pasado 8 de mayo que consagra la responsabilidades que cada parte asume en el viaje papal. El documento que se ha hecho público incluye el compromiso tanto del Govern como del consistorio de encargarse de parte de los costes resultantes de la expedición.

A falta de conocer el detalle de los importes, las dos administraciones apuntan con qué gastos cargarán en el acuerdo que han firmado con la Iglesia. El convenio reza que la Generalitat accede a “colaborar en la financiación de la organización de la visita del Santo Padre a Catalunya y la ciudad de Barcelona”. Lo hará “a través del Departament d’Empresa i Treball y del resto de departamentos que se puedan ver afectados por su ámbito competencial”.

El protocolo justifica que la Generalitat “participará en la financiación de parte de los gastos de este evento” por el “impacto público, mediático y de internacionalización de Catalunya que comportará la visita” de León XIV. Agrega que, “más allá de la dimensión religiosa” de la cita, la presencia del pontífice “constituye un acontencimiento de gran interés público y general, así como de gran relevancia política, espiritual, cultural y social, que comportará una extraordinaria proyección internacional de Catalunya y de la ciudad de Barcelona”.

Actos en Montjuïc

El texto añade que la participación del Govern se materializará “asumiendo una parte de los gastos derivados de la celebración de la vigilia que se llevará a cabo el 9 de junio” en el Estadi Olímpic Lluís Companys y “de los gastos del centro de prensa para los medios de comunicación”, situado en un pabellón de la Fira de Barcelona en Montjuïc. El importe con que la Generalitat sufragará esos dispendios “se instrumentará mediante la concesión de una subvención”, precisa el convenio.

Agrega que la cuantía irá “a cargo de los ingresos procedentes del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos”. La conselleria de Empresa la otorgará al Arzobispado, “que la solicitará con posterioridad a la suscripción” del acuerdo.

El Govern responde que se está tramitando la subvención, que se prevé que esté dotada con 1,6 millones de euros. Por otro lado, la Generalitat cuenta con "prestar los servicios necesarios para la celebración y el éxito de la visita del Santo Padre" que sean de competencia autonómica.

Financiación municipal

El Ayuntamiento de Barcelona también sella su contribución en el documento. A diferencia de la Generalitat, el consistorio no concreta si recurrirá a los ingresos que obtiene con el recargo a la tasa turística o si echará mano de otra fuente para costear su parte en el evento religioso. El gobierno municipal responde que aún no tiene decidida qué fórmula empleará para respaldar la financiación de las dos jornadas y que se sabrá más adelante.

A tenor del convenio, el consistorio acepta abonar la "colocación de elementos viarios y de seguridad que convengan y la limpieza del espacio público" para “garantizar la movilidad”. A su vez, el consistorio "asumirá los gastos, de carácter logístico, directamente relacionados con los servicios necesarios para el desarrollo del acto" de vigilia en el Estadi Olímpic, incluyendo la seguridad, el mantenimiento, los servicios auxiliares o la limpieza, entre otros.

El texto formaliza la cesión del Lluís Companys con una "bonificación del 100% de la tasa" por uso del recinto, que es de titularidad municipal. El ejecutivo del alcalde Jaume Collboni ya dijo que la empresa municipal BSM ha renunciado a cobrar 78.000 euros por el alquiler del estadio, con tal de facilitar el encuentro que reunirá a unas 40.000 personas con el Papa y que estará precedido por actuaciones musicales.

Además, el ayuntamiento cubrirá también el precio de las dos pantallas gigantes que se colocarán para seguir los actos del Papa durante el martes y el miércoles próximos. Se ubicarán en Glòries y Arc de Triomf. Por otro lado, en el acuerdo figura que el consistorio cooperará con Turisme de Barcelona “para asegurar la disponibilidad de plazas hoteleras” durante las jornadas. También ayudará a “tramitar y otorgar las licencias que sean necesarias para celebrar los actos” del pontífice y ceder espacios y banderolas para la campaña ‘Alça la mirada’, que engloba el programa que culminará con la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.

Donaciones a la Iglesia

El acuerdo también regula que el Arzobispado de Barcelona “podrá recibir donaciones en metálico o en especie de terceros para llevar a cabo sus compromisos en relación con la visita del Santo Padre”. Indica que “estas donaciones tendrán que ser puras y simples, sin contraprestación o condición de cualquier tipo”. Apostilla que las donaciones estarán sujetas “al principio de transparencia” y que “se deberán destinar a la organización y el desarrollo de la visita” del Papa.

El Arzobispado se encarga de contratar a terceros para la celebración de los actos, “asumiendo la responsabilidad contractual correspondiente y garantizando la plena indemnidad de la Generalitat de Catalunya y del Ayuntamiento de Barcelona”. También se hará cargo de “financiar y ejecutar, por sí mismo o a través de terceros, las actuaciones y los servicios necesarios para la celebración y el éxito de la visita” y “ceder gratuitamente sus inmuebles para actos de difusión y publicidad” del viaje papal. Por último, se compromete a solicitar una auditoría externa de “todos los gastos y los ingresos vinculados" al viaje de León XIV a Catalunya y entregarla al Govern y el consistorio.

El protocolo incorpora una cláusula de confidencialidad. El artículo establece que, “sin perjuicio de la aplicación de las normas de transparencia y buen gobierno”, la Generalitat, el ayuntamiento y el Arzobispado de Barcelona “acuerdan tratar confidencialmente todos los datos, la documentación y la información que se haya suministrado” entre las partes. Además, estipula que la cláusula “continuará vigente incluso después de que se extinga este convenio”.