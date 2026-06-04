Uber reúne a taxistas y VTC en un partido de fútbol en Barcelona para escenificar la convivencia en el sector

Uber ha reunido este jueves en el Estadio Johan Cruyff de Barcelona a taxistas y conductores de VTC en un partido de fútbol con el objetivo de escenificar que es posible la convivencia entre dos modelos de movilidad que, en la práctica, siguen lejos de entenderse, más todavía en plena tramitación de la llamada ley "anti-Uber" en el Parlament.

Así, sobre el césped han compartido equipo taxistas y conductores de VTC en una acción pensada para proyectar normalidad en un sector que arrastra años de tensión y desencuentros. No obstante, cabe matizar que los taxistas participantes son profesionales que ya trabajan integrados en la plataforma de Uber. Desde la compañía explican a este diario que "alrededor de 3.000 taxistas en Barcelona" ya operan con Uber.

Tres de los primeros taxis con la promoción del acuerdo Uber-Barça Foto: El Periódico / EPC_EXTERNAS

El partido, disputado en instalaciones del FC Barcelona, ha contado con la participación del jugador del primer equipo Gerard Martín y del exfutbolista Javier Saviola, que han ejercido como capitanes de dos equipos, integrados por taxistas y conductores de VTC. El evento ha terminado con victoria del equipo capitaneado por Saviola (3-2) frente al conjunto liderado por Martín. Más allá del resultado, el foco estaba puesto en la foto de grupo y en la idea de entendimiento entre taxistas y VTC en un momento especialmente sensible para el sector.

Momento decisivo

La iniciativa forma parte del acuerdo por el que Uber es partner oficial del FC Barcelona hasta 2027, una alianza que sitúa a la plataforma en el escaparate de la ciudad durante varios años. Todo ello en un momento en que en el Parlament de Catalunya continúa la tramitación de la conocida como "ley del taxi", "ley anti-VTC" o directamente "ley anti-Uber", promovida por asociaciones de taxistas y muy especialmente por Élite Taxi.

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La norma, aún en desarrollo, plantea, entre otras medidas, reducir el número de licencias VTC en el Área Metropolitana de Barcelona y endurecer sus condiciones de operación, por ejemplo implantando reservas con una antelación mínima, mientras que el taxi quedaría reforzado como servicio público básico y prioritario.